Le patron des Jeux olympiques admet que les directives sur les athlètes transgenres doivent changer… alors qu’un haltérophile controversé rompt le silence pour le remercier

Le Dr Richard Budgett, directeur médical et scientifique du Comité international olympique (CIO), a supervisé les règles basées sur les directives de 2015 qui ont permis aux athlètes en transition de concourir lorsque leur testostérone est inférieure à un niveau spécifié pendant 12 mois.

Hubbard, la controversée Néo-Zélandaise qui participe à la compétition féminine chez les super-lourds, prend des médicaments pour abaisser sa testostérone en dessous du niveau fixé.

Il y a eu récemment un débat considérable sur la question de savoir si ces directives sont soutenues par la science, et Budgett semble maintenant avoir reconnu les arguments selon lesquels elles devraient être révisées, affirmant qu’il « accepte absolument » que « les choses évoluent ».

« À l’époque, les 10 nanomoles par litre avaient été fixées parce que nous pensions que c’était le niveau le plus bas pour les hommes », dit Budgett. « Nous savons maintenant qu’ils descendent à sept et que les femmes peuvent également être plus élevées.

« S’entendre sur un autre chiffre est presque impossible et peut-être sans importance. Vous pouvez en débattre sans fin. »

Budgett a salué les problèmes d’équité qui ont été régulièrement soulevés, notamment lors des tentatives d’introduction d’une législation dans les États américains empêchant les athlètes transgenres de concourir avec des athlètes nés en tant que femmes.

Dr Richard Budgett, directeur médical et scientifique du CIO – « Tout le monde est d’accord pour dire que les femmes trans sont des femmes » Non, tout le monde n’est pas d’accord avec un mantra qui n’a pas sa place dans le sport et les décisions basées sur la science. Une opinion comme celle-ci rend l’équité objective impossible aux Jeux olympiques. — CJ (@CJ_liberte) 31 juillet 2021

La médecine et la science ne sont même pas d’accord avec cela, encore moins « tout le monde ». pic.twitter.com/ro8c5K4gSm – Sall Grover (@salltweets) 29 juillet 2021

« Il y a quelques recherches mais cela dépend si vous venez du point de vue de l’inclusion comme la première priorité ou de l’équité absolue au nième degré étant la priorité », a suggéré Budgett.

« Si vous ne voulez prendre aucun risque que n’importe qui puisse avoir un avantage, alors arrêtez tout le monde. Si vous êtes prêt à extrapoler à partir des preuves existantes et que vous considérez le fait qu’il n’y a pas eu de femmes ouvertement transgenres au plus haut niveau jusqu’à présent, je pense que la menace pour le sport féminin a probablement été surestimée.

« Nous avons passé 100 ans à promouvoir le sport féminin. Je pense qu’il appartient à l’ensemble du mouvement sportif international et, en particulier, aux fédérations internationales de veiller à protéger le sport féminin.

Le directeur médical du CIO a déclaré que la puberté masculine n’était pas un argument. – Joy Jones (@JoyJoyjones271) 29 juillet 2021

Un médecin a dit quoi ???? pic.twitter.com/4ytTFYwjuD – Angie Barclay (@AngieBarclay1) 29 juillet 2021

« L’autre chose importante à retenir est que les femmes trans sont des femmes. Vous devez inclure toutes les femmes si vous le pouvez. »

L’espoir olympique Hubbard, dont la campagne historique commence lundi, a reçu une réponse mitigée à son cheminement de carrière et à sa participation.

L’athlète a reçu le soutien de haut niveau de personnalités telles que la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, tandis que d’autres – y compris des experts médicaux et des initiés d’institutions sportives – ont critiqué son implication dans le spectacle.

Les gens ont tellement peur d’être étiquetés transphobes qu’ils ont peur de parler. – Brenda (@BrenMCO) 29 juillet 2021

« Je vois les Jeux Olympiques comme une célébration mondiale de nos espoirs, de nos idéaux et de nos valeurs », Hubbard a déclaré dans un communiqué lu lors d’un briefing du CIO sur l’inclusion.

« Je tiens à remercier le CIO pour son engagement à rendre le sport inclusif et accessible. »

L’homme de 43 ans a concouru en tant qu’homme avant de faire la transition en 2013 et s’est qualifié pour les Jeux olympiques selon les règles établies par la Fédération internationale d’haltérophilie.

Les exigences pourraient changer dans le cadre d’un nouvel examen des données scientifiques dirigé par le CIO, de nouvelles directives pouvant être publiées dans les deux mois.

« La science aidera, l’expérience aidera et le temps aidera », a déclaré Budgett, qui semblait soutenir la décision de World Rugby d’interdire les athlètes trans au niveau élite en raison de préoccupations concernant la sécurité.

Il sera fascinant d’entendre les points de vue des présentateurs, des commentateurs et des experts lundi. Il n’y aura pas de cachette : ils ne peuvent pas prétendre que ce n’est pas le cas. – Andrew Walker (@amwalker44) 29 juillet 2021

«C’est peut-être la bonne chose à faire dans de nombreux sports, car c’est au niveau le plus élitiste dans leur cas qu’ils se soucient de la sécurité.

« En descendant de ce niveau, vous pouvez commencer à donner la priorité à l’inclusion plutôt qu’à la sécurité. Vous pouvez le comprendre. Je pense qu’il y a aussi un élément juridique à cela – ils ont vraiment priorisé la sécurité. »