Le patron des arbitres de Premier League admet une erreur clé à Arsenal-City

Howard Webb, le chef du PGMOL qui supervise toutes les missions d’arbitres en Premier League, a admis une erreur de l’officiel de centre Michael Oliver en . Dans la première moitié du match, Mateo Kovacic a commis une faute sur Martin Odegaard. Il a reçu un carton jaune pour cet incident. Puis, quelques minutes plus tard, le Croate a lancé un défi similaire au milieu de terrain d’Arsenal Declan Rice. Oliver n’a pas brandi de carton et Kovacic est resté sur le terrain,

S’adressant à Premier League Productions le Les officiels du match sont au micro, Webb dit que le deuxième défi de Kovacic méritait un deuxième carton jaune. Cependant, Michael Oliver n’a pas attribué le deuxième jaune. Webb a précisé que VAR ne peut pas intervenir pour les cartons jaunes. C’est le cas même si un défi mérite un deuxième jaune et une expulsion ultérieure.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là avec les tacles de Kovacic contre Arsenal. Webb dit que si Kovacic avait obtenu un carton rouge pour son défi initial sur Odegaard, VAR aurait été d’accord avec cela.

« C’est clairement un mauvais tacle et je suis assez confiant si un carton rouge avait été donné par Michael Oliver le jour même, cela aurait été un ‘check complet’ très simple. [by the VAR official] », a déclaré Webb. « Mais il ne le fait pas, il donne un carton jaune. »

VAR a été sous surveillance ces deux dernières semaines en raison d’erreurs flagrantes. L’audio de la Premier League a montré une erreur embarrassante qui a exclu un but de Liverpool lors d’une éventuelle défaite contre les Spurs. Puis, le week-end dernier, une erreur similaire a failli se produire lors de la victoire de Chelsea à Burnley.

La Premier League adopte des changements pour éviter de nouvelles erreurs d’arbitrage

Webb a déclaré qu’Oliver ne voulait pas avoir un impact trop important sur le match en montrant deux cartons jaunes coup sur coup.

« [Oliver] ne veut pas avoir un impact négatif sur le jeu en réagissant de manière excessive à quelque chose », a déclaré Webb. « Parfois, les joueurs recevront un carton jaune et seront poussés à en montrer un deuxième.

Pour lutter contre ces erreurs, la Premier League adopte de nouvelles phrases afin d’éviter tout nouveau problème de communication entre les officiels. Webb a ajouté qu’Oliver reviendra probablement sur ce match et pensera que Kovacic méritait un deuxième carton jaune.

PHOTO : IMAGO / Sportimage.