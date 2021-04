Les porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères et des Transports n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC. La semaine dernière, Shapps a déclaré: « Nous ne restreignons pas les EAU en raison du niveau de coronavirus aux EAU. Le problème est celui du transit. »

« Il y a des pays sur la liste verte (du Royaume-Uni) qui, selon nous, n’ont rien pris de tel que le soin et le nombre de mesures que nous avons mis en place ici à Dubaï pour assurer la sécurité de tout le monde », a déclaré Griffiths. « Ce n’est tout simplement pas pratique quant à la façon dont nous allons revenir à la vie telle que nous la connaissions autrefois », a-t-il ajouté.

Griffiths a appelé à «une relation beaucoup plus proactive» pour remédier à la confusion entourant la décision, alors que la frustration du public grandit. Les EAU restent sur la liste rouge du Royaume-Uni, même si Abu Dhabi a le Royaume-Uni sur sa propre liste «verte» de pays de voyage.

« Je ne peux pas être trop honnête avec vous au sujet de mes pensées sur ces commentaires », a déclaré Griffiths lorsqu’on lui a demandé de répondre au secrétaire des transports. « Nous avons fait de très fortes représentations auprès du gouvernement britannique au sujet de la crédibilité des chiffres ici et de la façon dont nous gérons tout », a-t-il déclaré.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a indiqué que les EAU pourraient rester sur la liste rouge en raison de leur statut de plaque tournante du transit international, malgré la baisse des cas et le deuxième taux de vaccination le plus rapide au monde.

Photo par KARIM SAHIB | AFP via Getty Images

Certains membres de la communauté médicale ont mis en doute l’efficacité du vaccin Sinopharm, en raison de chiffres contradictoires provenant d’essais intermédiaires et d’un manque de données publiées sur ses essais de phase III. Il n’a pas encore été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé.

Les EAU ont administré plus de 9,9 millions de doses de vaccin sur une population d’environ 10 millions de personnes, seulement derrière Israël dans la course mondiale à la vaccination. Les résidents de Dubaï peuvent choisir entre le vaccin Sinopharm de fabrication chinoise, AstraZeneca, développé au Royaume-Uni, le jab de fabrication américano-allemande Pfizer ou le russe Sputnik V, tandis que les résidents d’Abou Dhabi ne pouvaient accéder à Sinopharm que jusqu’à l’introduction de Pfizer dans l’émirat de la capitale la semaine dernière.

La liste britannique, qui sera revue dans les semaines à venir, répertorie 40 pays à haut risque jugés trop dangereux pour voyager, y compris l’Inde, qui est en état de crise nationale car elle fait face à une augmentation des taux d’infection et à un nombre croissant de décès.

L’interdiction a également eu des conséquences réelles pour les aéroports de Dubaï, qui revendiquent Londres comme une « ville unique clé » pour le trafic de passagers de l’aéroport de Dubaï. Avant la pandémie, plus de 6 millions de personnes volaient entre les deux villes en une seule année, a déclaré Griffiths.

« Il est presque impensable de ne pas avoir un pont aérien solide de vols, 28 services par jour, entre ici et le Royaume-Uni », a déclaré Griffiths. « L’ironie, bien sûr, c’est que vous pouvez voler en Ecosse mais vous ne pouvez pas voler en Angleterre », a-t-il ajouté.

« C’est évidemment quelque chose que tout le monde ici à Dubaï est très soucieux de résoudre très rapidement. »

La décision a également un impact sur bon nombre des quelque 120000 ressortissants britanniques vivant et travaillant aux Émirats arabes unis et les membres de leur famille, qui ont exprimé leur confusion et leur colère, en particulier à propos de l’exigence de quarantaine dans les hôtels, qui représente un prix élevé de 1750 £ (2428 $) par personne. .