Le patron d’Emmerdale taquine un retour majeur pour l’été prochain avec un scénario explosif

La patronne d’EMMERDALE, Jane Hudson, a taquiné un retour majeur pour le feuilleton l’été prochain dans un scénario explosif.

Le producteur exécutif a parlé des chances que les téléspectateurs voient un visage familier dans le village.

TVI

S’adressant à The Sun et à d’autres médias, Jane a taquiné les grands scénarios de l’année prochaine lorsqu’elle a fait la révélation.

«Nous sommes occupés à travailler sur des scénarios d’été et j’aime toujours avoir un été spectaculaire.

“Donc si je dis ça, je dois trouver quelque chose maintenant !”

Interrogée sur le potentiel de retours, elle a répondu : « Ooh ! je ne peux pas te le dire ! je ne peux pas dire !

“Nous travaillons sur les scénarios de juin à la minute et je pensais [about a return] et j’ai pensé : “Les téléspectateurs adoreraient ça !”

Pendant ce temps, Jane a également révélé que Caleb, le frère perdu depuis longtemps de Cain Dingle, arrivera le jour de Noël.

Et puis il y aura un épisode spécial de flashback le lendemain de Noël révélant toute l’histoire.

« Cain recevra la visite de son frère le jour de Noël – Caleb, joué par Will Ash », a-t-elle déclaré.

“Le lendemain de Noël, nous reviendrons en arrière jusqu’en 1992 et nous découvrirons comment Cain et Caleb se sont rencontrés pour la première fois, pourquoi Cain l’a ensuite rejeté de sa vie et ce qui se passait avec Chas à ce moment-là.”

Et elle a raconté comment Chas Dingle sera finalement dénoncé comme un tricheur.

“Nous avons Paddy et Chas, qui sont absolument dans leur pire endroit”, a-t-elle déclaré.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où Emmerdale est-il filmé ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

« L’affaire a été découverte et ils sont obligés de passer le jour de Noël ensemble – et ça ne va pas bien.

“Nous continuons notre histoire avec Chas et Paddy et comment vous naviguez en essayant d’être les meilleurs parents possibles lorsque votre mariage tombe en morceaux et que l’un de vous a eu une liaison.”