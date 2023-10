Le patron d’Emmerdale révèle un autre retour explosif après le retour choc de Danny Miller

Les patrons d’EMMERDALE ont annoncé un autre retour choc après le retour de Danny Miller dans le rôle d’Aaron Dingle.

L’acteur a choqué les fans hier soir lorsqu’il s’est révélé être l’homme mystérieux retenu captif par Cain Dingle dans la grange.

La productrice Laura Shaw a révélé qu’il n’était pas le seul à revenir.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, elle a expliqué comment un autre visage familier d’Emmerdale ferait un retour choc au cours de la nouvelle année.

Elle a déclaré : « À l’approche de la nouvelle année, nous allons introduire de nouveaux personnages plus excitants – ils seront tous révélés plus tard.

« Nous verrons revenir un visage bien connu. Une tragédie frappe une famille au cours de la nouvelle année.

« Nous avons un ou deux de nos villageois qui ont de très graves ennuis, dont au moins un qui pourrait finir par être envoyé en prison, mais nous verrons !

Laura a également taquiné le retour de Danny et ce que les téléspectateurs peuvent attendre d’Aaron après ses deux années d’absence.

Elle a déclaré : « Nous avons travaillé très dur pour garder cela secret pour notre public.

« Nous l’avons appelé sous un nom différent, nous lui avons fait conduire pour se rendre au travail d’une manière différente, en se garant dans un endroit secret. Nous l’avons caché partout en espérant que personne ne le trouve !

« Ce que vous verrez quand Aaron reviendra, c’est cet Aaron légèrement plus sombre et différent.

« La dernière fois que nous l’avons vu dans la série, il est revenu brièvement en octobre lorsque, malheureusement, sa sœur Liv est décédée, et ce que nous verrons, c’est à quel point cela a affecté Aaron.

« Et à quel point cela le pousse à repousser les gens. Et, ayant été blessé par la perte de Liv, il ne veut plus jamais revivre cette souffrance, alors il s’en prend au monde.

« Nous avons également vu de profondes fractures avec Chas lorsque Aaron est parti, alors que va-t-il se passer là-bas ?

« Je suis presque sûr que ça va être explosif, et étant donné la colère et l’amertume que nous voyons sortir d’Aaron, je pense que nous verrons que cela pourrait nuire de manière irréparable à d’autres relations, peut-être.

« La colère et l’obscurité vont certainement apparaître de manière assez choquante, et cela va certainement créer de grandes fissures dans cette famille Dingle. »