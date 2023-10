Le patron d’Emmerdale révèle SEPT spoilers massifs, dont un Noël sombre et une sortie déchirante

Le patron d’EMMERDALE a révélé sept énormes spoilers auxquels les téléspectateurs peuvent s’attendre ce Noël.

La saison des fêtes dans les vallées du Yorkshire s’annonce remplie de drames avec un drame déchirant en réserve.

Le patron d'Emmerdale a révélé sept énormes spoilers auxquels les téléspectateurs peuvent s'attendre ce Noël

Laura Shaw, qui produit le feuilleton à succès ITV, a expliqué exactement ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre.

S’adressant au Sun, elle a révélé qu’il y avait un nouveau bébé en route, une liaison coquine et un lot de nouveaux personnages.

Épisodes spéciaux Dingle

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des épisodes spéciaux qui seront basés sur l’une des familles les plus appréciées de la série.

En les taquinant, Laura a déclaré qu’ils seraient « mémorables » auprès des fans.

Elle a déclaré : « Je pense qu’à peu près tous les Dingles vont être impliqués et les épisodes ont été filmés d’une manière légèrement différente de notre style habituel et, fidèles à sa forme, nous avons un peu joué avec le format.

« Beaucoup de secrets vont être révélés et tous les acteurs et l’équipe qui ont participé au tournage en ont été absolument ravis. Ayant moi-même vu les derniers épisodes la semaine dernière, je pense que ça va être très mémorable.

Scénario de santé

L’émission abordera un sujet important en matière de santé, actuellement surveillé de près par les patrons.

Laura a déclaré que le diagnostic aurait un impact énorme sur la vie des personnages, y compris celle de leur famille.

Elle a expliqué : « Nous travaillons en étroite collaboration avec une organisation caritative formidable qui nous a guidés à chaque étape du processus.

« Cela va être une histoire assez longue. Cela va se dérouler sur une période de plusieurs mois, voire années. Pensez à l’histoire de la démence d’Ashley, ça va être comme ça.

Nouveaux personnages

Laura a déclaré : « Nous avons également de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Vous allez bientôt rencontrer Anil Goutam qui joue Amit – un nouveau personnage qui nous rejoint au sein de la famille Sharma.

« Évidemment, nous avons découvert il n’y a pas si longtemps que Rishi n’était en fait pas le père biologique de Jai, mais qu’en réalité le père de Jai est Amit, qui est le frère de Rishi et le père de Suni. Donc, clairement, nous n’allions pas laisser cela en suspens trop longtemps avant de faire venir Amit.

« Ce que vous verrez avec Amit est un personnage assez sombre et complexe, et même si nous voyons Suni vouloir rester, Suni pourrait-il finir par le regretter ? Amit cache-t-il un autre secret qui menace de détruire toute la famille ?

Nouveau bébé

Le patron du feuilleton a également partagé qu’Emmerdale accueillerait un nouveau bébé dans les mois à venir.

Comme nous le savons déjà, Dawn et Billy sont enceintes et attendent la naissance du petit bout de chou.

Laura n’a pas révélé qui allait donner naissance au mystérieux nouveau-né.

Scénario de l’affaire

Les feuilletons ne seraient tout simplement pas des feuilletons sans un scénario d’affaire coquine – et les scénaristes en préparent un.

Sans citer de noms, Laura a révélé que l’un des personnages est actuellement très heureux en mariage…

Elle a taquiné : « Cela va affecter beaucoup de nos villageois. Cela va également conduire à terme à l’arrivée d’un nouvel arrivant dans la série, dont je ne peux pas vous parler pour l’instant car ce ne sera pas avant l’année prochaine, mais nous sommes très excités à ce sujet ici.

« Ça va être explosif et ce nouvel arrivant va provoquer un tollé dans le village. »

Noël

Comme on peut s’y attendre, de nombreux drames arrivent au village ce Noël.

Le patron d’Emmerdale a déclaré que le ton de l’histoire de cette année serait différent de celui des deux dernières années.

Laura a laissé entendre : « À l’approche de Noël, nous avons des projets passionnants, mais j’ai absolument, définitivement juré de garder le secret sur celui-ci !

« Ce que je peux vous dire, c’est que ces dernières années, nous avons en quelque sorte organisé un Noël plus léger et plus moelleux pour Emmerdale, mais celui-ci a un ton assez différent.

« Beaucoup de choses sont plus audacieuses pour nous à Noël et je peux vous dire que tous nos villageois ne seront certainement pas assis à manger leur dinde avec tous les accompagnements le jour de Noël. »

Nouvelle année

Enfin, le Nouvel An verra l’introduction d’encore plus de personnages dans les Dales.

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et ITVX.

