Le patron d’El Tri, Gerardo Martino, riposte aux critiques du système mexicain “particulier”

L’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino a riposté aux critiques après que son équipe n’ait pas réussi à conserver une avance de 2-0 lors d’une défaite 3-2 en amical contre la Colombie mardi, se concentrant plutôt sur ce qu’il considère comme des problèmes structurels dans le programme du pays.

“[Soccer in] Le Mexique est particulier”, a déclaré Martino, faisant allusion au fait de ne pas avoir le plein soutien ou la confiance des clubs nationaux. “Le Mexique a des investissements et pour le moment, il a de l’argent. Alors comment faire une meilleure équipe nationale ? J’ai entendu récemment, je ne sais pas si c’était un [Liga MX club] directeur, je ne me souviens pas, ils ont dit que la ligue n’avait pas à jouer pour l’équipe nationale.



“Je n’impose rien. J’analyse, je communique et on s’entend sur les choses [with clubs]. Nous ne faisons pas exclusivement ce que je veux.”

Martino s’est affirmé lors de la conférence de presse d’après-match au cours de laquelle il s’est également opposé au manque de joueurs de Liga MX partant à l’étranger, qui pourraient alors aider davantage l’équipe nationale.

“Ils ne partent pas parce que les équipes ne les laissent pas faire, ils ne partent pas parce que leurs salaires sont exorbitants”, a déclaré Martino, ajoutant qu’il est difficile de déménager en Europe lorsque les joueurs “valent 10 millions de dollars” sur le marché intérieur. .

“C’est dommage que nous ne cherchions pas à arranger les choses de l’autre côté et que tout repose sur l’entraîneur ou les joueurs. Ce n’est pas le débat dont le Mexique a besoin pour s’améliorer sur le plan footballistique”, a ajouté Martino.

Martino et ses joueurs ont fait face à une immense quantité de critiques de la part de Le Tri les fans et les médias en 2022 après un chemin difficile à travers les qualifications pour la Coupe du monde et seulement deux victoires lors de leurs sept derniers matches amicaux, y compris les derniers matchs d’échauffement de la Coupe du monde en Californie ce mois-ci qui n’ont pas fait grand-chose pour aider.

Mercredi matin, la presse mexicaine a visé l’équipe nationale qui a maintenant moins de deux mois avant la Coupe du monde. « TRITANIC », lire une couverture. “SOS”, a lu un autre, tout en décrivant le côté de Martino comme un navire en train de couler.

Le Mexicain Gerardo Martino réagit lors de la défaite de son équipe contre la Colombie lors d’un échauffement pour la Coupe du monde. Getty Images

Ces titres faisaient suite à une victoire serrée et peu convaincante 1-0 contre le Pérou samedi dernier au Rose Bowl de Pasadena, et à l’effondrement de mardi contre la Colombie. Mais Martino a défendu les efforts de son équipe après le match de mardi au Levi’s Stadium de Santa Clara.

“Nous avons eu la meilleure première moitié des quatre dernières années. Que pensez-vous qu’il s’est passé à la mi-temps ? Quel était le message ? ‘Les garçons, faites tout le contraire maintenant.’ Non”, a déclaré Martino. “Ce qui se passe, c’est que quand [Colombia] avoir des joueurs comme le n°9 de l’Eintracht Francfort [Rafael Santos Borre]un ailier de Liverpool [Luis Diaz] et un milieu de terrain de la Juventus [Juan Cuadrado]il y a naturellement des moments du jeu où leur statut va avoir un impact.

“Et ce sont les moments où nous devons garder notre sang-froid, maintenir l’ordre, ne pas commettre d’erreurs.”

Le Mexique a encore deux matches amicaux avant le Qatar prévu contre la compétition de Coupe du monde avec l’Irak le 9 novembre et la Suède, qui n’a pas réussi à se qualifier, le 16 novembre, les deux matchs se jouant à l’Estadi Montilivi de Gérone en Espagne.

Ensuite, lors de la Coupe du monde, El Tri affrontera la Pologne (22 novembre), l’Arabie saoudite (26 novembre) et l’Argentine (30 novembre) en phase de groupes.