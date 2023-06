Le patron d’EastEnders révèle cinq énormes spoilers pour l’été le plus chaotique de Walford à ce jour

SUMMER est arrivé à Walford et a apporté plus de potentiel pour des étincelles et des scénarios explosifs.

Le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a révélé ce qui les attend et les téléspectateurs de BBC One devront s’attendre à l’inattendu.

Bbc/Jack Barnes

Le drame fera vibrer la place dans les mois à venir[/caption] Bbc

Freddie est prêt pour un été explosif[/caption]

1. Freddie prêt pour une grande révélation

Bobby Brazier a endossé le rôle de Freddie Slater en septembre 2022.

Le garçon est revenu sur la place après plus d’une décennie pour assister au mariage de sa tante Kat Slater avec Phil Mitchell.

Cependant, il espérait aussi secrètement pouvoir en savoir plus sur son père.

Au moment de son arrivée, Freddie était convaincu que son père était le commerçant du marché Billy Mitchell, qui était autrefois marié avec sa mère Little Mo.

Stacey Slater (représentée par Lacey Turner) a découvert que Freddie était venu trouver Billy après avoir trouvé le certificat de mariage de sa mère et, en essayant de mettre deux et deux ensemble, il s’est rendu compte que le commerçant du marché pouvait être son père.

Mais alors qu’on lui a depuis dit que Billy (Perry Fenwick) n’était pas son père biologique, Freddie n’a aucune idée que l’homme qu’il recherche est Graham Foster, qui a violé Little Mo.

Aucun secret ne reste jamais complètement enterré à Albert Square et le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a promis que Freddie découvrirait tout.

« Freddie va enfin découvrir la vérité sur son père », a déclaré le producteur lors d’une conversation avec The Sun.

Comment va-t-il réagir ?

Bbc

Et plus sera révélé sur Theo Hawthorne[/caption]

2. Théo exposé

Tout au long de son passage à Walford, Freddie a pu obtenir la fermeture de son ancien professeur Theo Hawthorne (William Ellis).

Le jeune avait parlé de sa période difficile dans la classe de Theo alors qu’il était taquiné et insulté par l’enseignant.

Cela a conduit Freddie à découvrir qu’il avait en fait un TDAH dans un scénario inédit.

Mais malgré l’aide de Theo à Freddie, les téléspectateurs de BBC One se méfient du nouveau venu.

Ils semblaient avoir raison dans les scènes récentes du feuilleton basé à Londres lorsque Theo a été vu se rapprocher de Lily Slater enceinte et lui donner de toutes nouvelles baskets que sa mère ne pouvait pas se permettre.

De nombreux fans ont même émis l’hypothèse qu’il aurait pu être le client de Secret Cam qui a demandé à voir le visage de Stacey Slater moyennant un prix.

Chris Clenshaw a assuré aux fans que d’autres scènes de Theo Hawthorne seront diffusées au cours de l’été car ses véritables intentions « seront révélées ».

Que recherche Théo ?

Bbc

L’été d’Alfie Moon ne se déroulera pas sans heurts[/caption]

3. Des temps troublés pour Alfie

Des scènes récentes ont montré qu’Alfie Moon (Shane Richie) essayait d’aider une Stacey Slater à court d’argent à payer ses factures en quittant le n ° 31.

Alfie a depuis trouvé une maison au n ° 5D aux côtés de Freddie Slater et il a pris du recul par rapport à tous les drames qui se produisent autour de lui.

Cependant, le patron du savon Chris Clenshaw a annoncé qu’Alfie serait arraché des lignes de touche et ramené sous les projecteurs à mesure que cet été avance.

« La route sera difficile pour Alfie », a taquiné Chris.

Mais que pourrait-il arriver à Alfie ?

Pourrait-il se lancer dans une relation amoureuse avec Linda Carter, comme le soupçonnent de nombreux fans d’EastEnders ?

Kat Slater décidera-t-il qu’il est le seul homme pour elle après tout ?

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Bbc

Kathy et Rocky marcheront dans l’allée, mais comment ça se passera ?[/caption]

4. Noces d’été

Rocky Cotton (Brian Conley) a également proposé à Kathy Beale (Gillian Taylforth) plus tôt cette année et elle a accepté… sans savoir que la proposition était en fait un accident.

Depuis lors, l’ex-épouse de Rocky, Jo, a secoué la place pour lui causer des ennuis, mais elle a finalement signé leurs papiers de divorce, lui donnant le feu vert pour enfin passer à autre chose.

Kathy a travaillé jusqu’à l’os et s’effondre sous la pression car elle a également planifié le sillage de Lola Pearce.

Dans des scènes récentes, elle a clairement indiqué qu’elle ne ferait aucun compromis sur sa liste d’invités et Rocky tient à lui trouver les invités qu’elle souhaite pour la cérémonie.

Chris Clenshaw a confirmé que leur mariage aura lieu… mais il y aura (évidemment) un rebondissement.

Bbc

Ian Beale pourrait-il revenir pour le mariage de sa mère ?[/caption]

5. Arrivée inattendue

Les boas de savon ont annoncé qu’un « invité inattendu » arriverait à Walford lors du mariage de Kathy.

Chris a également ajouté qu’il pourrait même y avoir un lien avec le prochain mystère du meurtre de Noël, qui a été taquiné pour la première fois plus tôt en 2023 avec un flashforward macabre.

« Il y a un invité inattendu qui arrive, faites attention aux boutons de manchette autour de ces épisodes », a déclaré Chris, faisant référence à la victime du meurtre vue au pied d’un sapin de Noël dans les scènes flash-forward de février.

L’acteur d’Ian Beale, Adam Woodyatt, a été confirmé pour reprendre son rôle dans les prochaines scènes d’EastEnders, tout comme l’ancienne épouse à l’écran Michelle Collins.

Pourrait-il être l’invité inattendu au mariage de Kathy ?

Aura-t-il un lien avec le polar à venir?

Seul le temps nous le dira.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.