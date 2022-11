Le patron d’EastEnders défend la suppression de son personnage bien-aimé après le contrecoup des fans

Le patron d’EASTENDERS a défendu la suppression d’un personnage bien-aimé après le contrecoup des fans.

Le feuilleton de la BBC est connu pour aborder des histoires dures et émotionnelles via les habitants d’Albert Square.

Le patron d’EastEnders a défendu la suppression d’un personnage bien-aimé après le contrecoup des fans[/caption]

Lola Pearce a appris que sa tumeur au cerveau était en phase terminale[/caption]

Au cours des dernières semaines, un nouveau scénario s’est concentré sur Lola Pearce et sa dévastation après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

La jeune maman – jouée par Danielle Harold – a ensuite reçu un nouveau coup lorsque les médecins lui ont dit que sa maladie était en phase terminale.

Les fans d’EastEnders ont été dévastés par la décision de supprimer le personnage, et maintenant le producteur exécutif Chris Clenshaw en a parlé.

S’adressant à Inside Soap, il a déclaré: «C’est une question tellement importante à raconter, et Danielle fait un travail phénoménal.

“Je voulais que Lola et Jay se remettent ensemble, surtout pour cette histoire. Bien que j’aurais probablement trouvé un moyen de les réunir, car je pense qu’ils sont censés être ensemble.

“Certainement pour cette histoire, car c’est une histoire émotionnelle. Et il y a une histoire d’amour au cœur de tout cela.

On a demandé à Chris s’il était difficile de perdre des personnages comme Lola, que les fans adorent, et il a répondu : “Bien sûr, c’est la nature du savon, c’est toujours difficile et nous n’aimons pas dire au revoir.

«Mais quand vous jouez de grandes histoires, cela doit être avec des personnages que vous aimez. Lola est un personnage très aimé – elle a grandi à Walford et est très proche du cœur du public, c’est pourquoi son histoire est si importante.





“Nous ne ferions pas cette histoire avec qui que ce soit, mais c’est une histoire importante qui doit être racontée.”

Alors que Danielle, 30 ans, est triste de quitter EastEnders, elle a révélé plus tôt cette année qu’elle était également enthousiasmée par les futurs projets d’acteur après le feuilleton.

Elle a déclaré au Daily Star: “EastEnders a été une si grande partie de ma vie, mais j’ai hâte de commencer quelque chose de nouveau.

“Je veux travailler sur d’autres choses et jouer d’autres personnages. J’ai hâte d’y aller et de voir ce qui est possible. J’adorerais faire un drame – quelque chose avec un début, un milieu et une fin à l’histoire.

« Je veux faire quelque chose de complètement différent des savons. J’adorerais recommencer à faire des films aussi.

Le patron Chris Clenshaw voulait que Lola et Jay se remettent ensemble[/caption]

