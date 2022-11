Le patron de ZTE taquine l’édition Axon 40 Ultra Aerospace

Le président des appareils mobiles de ZTE, Ni Fei, a assisté au salon aéronautique de Zhuhai. Il a emmené le ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition pour photographier les performances de voltige – c’est la première fois que cet appareil est mentionné officiellement.

Il s’agit clairement d’une suite de l’Axon 30 Ultra Aerospace Edition, qui contenait un impressionnant 18 Go de RAM et 1 To de stockage. L’extérieur était essentiellement le même, à l’exception de quelques étiquettes qui le marquaient comme une édition spéciale (“18G/1TB” et “Taïkonaute”).

Le ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition devrait suivre la même formule, sauf en utilisant le nouvel Axon 40 Ultra comme base. Ce modèle dépasse 16 Go de RAM et 1 To de stockage, donc deux Go de RAM supplémentaires sont nécessaires.





























Échantillons de caméras de l’édition ZTE Axon 40 Ultra Aerospace

Ci-dessus, quelques exemples d’appareils photo du téléphone. Il ne devrait y avoir rien d’inattendu ici car l’appareil photo est le même que l’ultra d’origine – une configuration triple 64MP de large, ultra large et téléobjectif. Les photos ont été réduites, de toute façon.

La source (en chinois) | Passant par