Le patron de Xbox, Phil Spencer, met la main sur la PS5 Pro : « Le bouton X n’est pas au bon endroit »

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a été capturé en vidéo tenant un DualSense et parlant de la PS5 Pro, et il a jugé en plaisantant le contrôleur pour avoir placé le bouton X au mauvais endroit.

La blague fait référence à la position différente du bouton X de la manette Xbox par rapport à la manette PS5. Dans la vidéo, vous pouvez voir Spencer au Tokyo Game Show de cette année jouer quelque chose aux côtés de la présidente de Xbox, Sarah Bond, et examiner la manette DualSense dans ses mains. Il remarque : « Donc, le bouton X n’est pas au bon endroit » en riant, ajoutant : « Le bouton X est censé être là-bas. Ouais, A, B, X, Y. »

Phil Spencer et Sarah Bond jouent à Final Fantasy 7 Rebirth sur PS5 Pro au TGS tout en se présentant pour dire à leur base de fans d’acheter un Firestick, c’est le pic 2024 !#PlayStation5Pro #FinalFantasyVII pic.twitter.com/GeWyQKe6AL27 septembre 2024

Il y a un ton ludique et jovial évident dans les remarques de Spencer, et dans le passé, il a félicité à plusieurs reprises le contrôleur DualSense pour ses changements innovants et potentiellement inspirants dans la conception du contrôleur Xbox.

Pourtant, le compte Twitter officiel de la Xbox n’a pas tardé à doubler le gag avec un message qui dit : « ICYMI : c’est là que va le bouton X », avec une image rapprochée de la manette Xbox et une flèche pointant vers la position. du bouton. Rien de tel qu’une petite compétition saine au format mème.

De plus, est-ce que je vais « eh bien, en fait » Phil Spencer en soulignant que les contrôleurs PlayStation n’ont techniquement pas de boutons X, ils ont des « boutons croisés »? Eh bien oui, oui, je le suis, et je n’en suis même pas un peu désolé.

Maintenant, entendons-nous tous et jouons le meilleurs jeux PS5 et le meilleurs jeux Xbox Series X disponible maintenant.