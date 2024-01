Le patron de Walgreens : le rêve américain diminue rapidement

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. En tant que bénéficiaire du rêve américain, le directeur général de Walgreens, John Driscoll, demande aux législateurs de faire tout ce qu’ils peuvent pour le protéger. Nam Y. Huh/AP Images

Le directeur général de Walgreens, John Driscoll, a demandé aux législateurs mondiaux de taxer davantage les millionnaires comme lui.

Dans l’état actuel des choses, le rêve américain est en danger d’extinction, a déclaré Driscoll.

Driscoll s’est joint à plus de 250 milliardaires et millionnaires pour soutenir la campagne Proud to Pay More.

Un magnat des affaires adopte une position inattendue en matière fiscale.

Le vice-président exécutif de Walgreens Boots Alliance, John Driscoll, a écrit un lettre demander aux législateurs aux États-Unis et à l’étranger de taxer davantage les riches. Driscoll a fait écho aux appels des entrepreneurs, d’un héritier et des militants dans sa demande de sauver le rêve américain « en déclin rapide ».

En tant que petit-fils d’immigrants irlandais, Driscoll se considère comme un bénéficiaire du rêve américain – le concept selon lequel n’importe qui aux États-Unis peut atteindre le succès et la prospérité en travaillant dur.

L’exécutif a signé une lettre ouverte de la campagne Proud to Pay More adressée aux dirigeants réunis à Davos 2024, une réunion annuelle organisée en Suisse à laquelle participent des PDG, des représentants du gouvernement, des élites économiques et des membres des médias.

“Dans cet esprit, j’appelle les législateurs nationaux et internationaux à faire tout ce qu’il faut pour taxer les riches comme moi”, a écrit Driscoll.

Mais taxer les mégariches n’est pas une tâche facile aux États-Unis. De nombreux pairs fortunés de Driscoll ne partagent pas son point de vue sur la fiscalité.

Le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, a déclaré aux journalistes l’année dernière que les coupes budgétaires au fil des ans ont rendu difficile le suivi des “méthodes compliquées utilisées par les contribuables les plus riches pour cacher leurs revenus et échapper au paiement de leur juste part d’impôts”.

Dans sa répression contre les hauts salariés, en octobre, l’IRS n’avait réussi à obtenir que 122 millions de dollars d’impôts manquants auprès de 100 millionnaires.

Cet été, le milliardaire Elon Musk – l’homme le plus riche du monde – a répondu à un message du président Joe Biden sur les super-riches « payant leur juste part » avec sa propre analyse.

“Je suis d’accord que nous devrions rendre illégaux les programmes élaborés d’évasion fiscale, mais agir en conséquence contrarierait de nombreux donateurs, donc nous verrons des paroles, mais pas d’action”, a écrit Musk en juin.

Deux ans auparavant, Musk s’était prononcé contre un projet fiscal qui lui aurait coûté environ 10 milliards de dollars par an.

Les analystes ont proposé des taxes qui, selon eux, bénéficieraient grandement à la population en général. Des chercheurs de l’Observatoire fiscal de l’UE ont déclaré qu’une taxe de 2 % sur tous les milliardaires du monde permettrait de récolter près de 250 milliards de dollars par an.

Driscoll a également défendu un salaire minimum plus élevé. Alors qu’il était PDG de l’entreprise de soins à domicile CareCentrix, l’entreprise a augmenté son salaire minimum à 15 dollars de l’heure.

Dans sa lettre fiscale, Driscoll a cité un rapport de l’Economic Policy Institute selon lequel les PDG gagnaient 399 fois plus qu’un employé typique en 2021.

“Si nos dirigeants mondiaux veulent empêcher les millionnaires et les milliardaires et leurs enfants de devenir une aristocratie accidentelle, ils doivent s’assurer que ces impôts fonctionnent comme des contrôles significatifs et efficaces sur la richesse dynastique”, a écrit Driscoll.