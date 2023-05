Le patron de Wagner, Prigozhin, affirme que l’offensive de printemps ukrainienne a commencé

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Yevgeny Prigozhin, a affirmé jeudi que la contre-offensive ukrainienne tant attendue du printemps avait commencé dans la région autour de Bakhmut.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de Prigozhin et des combats intenses ont persisté pendant des mois autour de la ville minière de sel dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Le chef Wagner a déclaré que « malheureusement » l’offensive de l’Ukraine avait été « partiellement réussie », bien qu’il n’ait pas expliqué en détail comment.

Plus tôt dans la semaine, il s’est adressé à l’application de messagerie Telegram pour dire que les troupes ukrainiennes « déchiraient les flancs » alors que les soldats russes auraient abandonné leurs postes au milieu de lourdes pertes.

Troisième brigade d’assaut ukrainienne a fait écho à ces affirmations et a déclaré que les forces de la 72e brigade de fusiliers motorisés séparés de la Russie avaient fui Bakhmut, bien qu’elle ait également noté que les « wagnériens » figuraient parmi les soldats qui avaient fui leurs positions.

Jeudi, Prigozhin a été interrogé sur ses dernières affirmations à la suite des commentaires du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a déclaré que la contre-offensive prévue avait été retardée alors que Kiev attend l’aide des alliés occidentaux.

Le chef de Wagner a rejeté ces commentaires et a affirmé que Zelenskyy « était trompeur » en disant que l’offensive n’avait pas encore commencé.

La Russie tente de prendre le contrôle total de Bakhmut depuis l’été dernier et les combats s’y sont intensifiés après deux contre-offensives ukrainiennes réussies en septembre et novembre de l’année dernière qui ont chassé les troupes russes de la région de Kharkiv et de la ville de Kherson.

Mais malgré une guerre terrestre exténuante qui a fait rage dans et autour de Bakhmut, la Russie n’a pas été en mesure de prendre la ville.

Les responsables occidentaux de la défense ont remis en question les efforts de la Russie pour prendre la ville, notant son manque d’avantage stratégique significatif pour Moscou.

Les analystes ont également suggéré que même si une deuxième contre-offensive pourrait avoir lieu autour de Bakhmut, on pense que Kiev concentrera probablement ses efforts sur la prise d’une zone triangulaire vitale dans la région de Zaporizhzhia.

