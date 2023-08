Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, « inhumé en privé au cimetière de Saint-Pétersbourg » | Nouvelles du monde

Le patron des mercenaires de Wagner, Eugène Prigojine, a été enterré en privé lors d’une « cérémonie d’adieu » dans un cimetière de Saint-Pétersbourg, selon son équipe de presse.

Prigojine était tué dans un accident d’avion au nord de Moscou le 23 août, soit deux mois jour pour jour depuis il a mené une mutinerie ratée contre de hauts responsables russes.

La rébellion avortée, au cours de laquelle il avait exigé l’éviction du ministre de la Défense Sergueï Choïgou, constituait le plus grand défi à relever. Le président Poutineau pouvoir depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Image:

Un portrait d’Evgueni Prigojine sur sa tombe à Saint-Pétersbourg. Photo : STR/EPA-EFE/Shutterstock





Image:

Des fleurs sont visibles sur la tombe de Prigojine après ses funérailles au cimetière de Porokhovskoye. Photo : AP





Des photos du cimetière de Porokhovskoye montraient la pierre tombale en granit sombre de Prigozhin entourée d’un ensemble de fleurs, principalement des roses rouges. On pense qu’il a été enterré à côté de son père.

Dans une déclaration sur Telegram, le service de presse du chef de Wagner a déclaré : « Les adieux à Eugène Viktorovitch [Prigozhin] s’est déroulé dans un format fermé. Ceux qui souhaitent dire au revoir peuvent visiter le cimetière de Porokhovskoye. »

D’autres cimetières du russe La ville avait déjà été mentionnée dans les médias comme un site probable pour l’enterrement de mardi.

Le secret avait entouré les arrangements funéraires et le Kremlin avait déclaré plus tôt que M. Poutine n’y assisterait pas.

Image:

Les forces de l’ordre gardent une zone près de la tombe





Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a donné aucun détail sur l’enterrement car il s’agissait d’une affaire familiale privée.

Les tests génétiques ont confirmé la mort de Prigojine dans l’accident de mercredi dernier, a annoncé dimanche la commission d’enquête russe.

Il n’a pas été précisé ce qui aurait pu provoquer la chute de son jet privé quelques minutes après son décollage de la capitale à destination de Saint-Pétersbourg.

Sky News s’est entretenu avec deux membres du public, Kirill et Stas, qui passaient devant le cimetière fermé et on leur a demandé qui, selon eux, avait tué Prigojine.

Kirill a déclaré : « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui sont intéressés [in his death]. Nous sommes de simples mortels, il est peu probable que nous en sachions [who is behind it]. Le reste n’est que battage publicitaire et spéculation. »

Stas a déclaré : « Qui suis-je pour juger qui est responsable ? Nous sommes de petites personnes. Je vais le dire, je pense qu’il vit dans un monde meilleur maintenant.

« S’il est vraiment mort, ce dont je ne suis pas sûr, je pense honnêtement qu’il vit dans un monde meilleur maintenant. Je n’ai pas d’émotions positives ou négatives à son égard. Mais je pense que ce qu’il a fait pendant l’opération militaire spéciale, mon opinion personnelle, mérite le respect. »

Les neuf autres personnes tuées comprenait deux personnalités du groupe Wagner – le bras droit de Prigojine Dmitri Outkine et le chef de la logistique Valery Chekalov – ainsi que quatre de ses gardes du corps et trois membres d’équipage.

Mardi, au cimetière Severnoye de Saint-Pétersbourg, la famille de Tchekalov a été rejointe par des dizaines de personnes, dont certaines seraient des mercenaires de Wagner et des ouvriers de l’empire commercial de Prigojine.

Image:

Un prêtre orthodoxe dirige un service lors des funérailles de Valery Chekalov au cimetière Severnoye





Image:

Les gens pleurent à côté du cercueil de Tchekalov. Photo : AP





Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu à une explosion intentionnelle qui a provoqué l’accident, et les responsables occidentaux ont pointé du doigt une longue liste d’ennemis de M. Poutine qui ont été assassinés.

Le Kremlin a rejeté, qualifiant de « mensonge absolu », la suggestion de certains hommes politiques et commentateurs occidentaux – qui n’ont fourni aucune preuve – selon laquelle le président russe aurait ordonné l’assassinat de Prigojine pour se venger de la mutinerie de juin.

Image:

Une photo de Prigojine devant un mémorial de fortune à Moscou





En juin, des milliers de combattants de Prigozhin s’étaient déplacés rapidement du sud de la Russie vers la capitale dans le cadre d’une « marche pour la justice », et ils auraient atteint 120 milles de la ville avant qu’il n’annule leur avance.

M. Poutine a qualifié la révolte de « trahison » et s’est engagé à punir ses auteurs.

Mais quelques heures plus tard, il a conclu un accord selon lequel Prigozhin mettait fin à la mutinerie en échange d’une amnistie et de l’autorisation pour lui et ses troupes de se déplacer en Biélorussie.