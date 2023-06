La Russie a accusé vendredi le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin de mutinerie armée après avoir allégué, sans fournir de preuves, que les dirigeants militaires avaient tué un grand nombre de ses combattants lors d’une frappe aérienne et juré de les punir.

L’impasse, dont de nombreux détails restaient flous, ressemblait à la plus grande crise intérieure que le président Vladimir Poutine ait connue depuis qu’il a ordonné une invasion à grande échelle de l’Ukraine – ce qu’il a appelé une « opération militaire spéciale » – en février de l’année dernière.

Alors que l’affrontement entre Prigozhin, fondateur de la force mercenaire Wagner, et le ministère de la Défense semblait atteindre son paroxysme, le ministère a publié une déclaration disant que les accusations de Prigozhin n’étaient « pas vraies et sont une provocation informationnelle ».

Prigozhin a déclaré que ses actions n’étaient pas un coup d’État militaire. Mais dans une série effrénée de messages audio, dans lesquels le son de sa voix variait parfois et ne pouvait être vérifié de manière indépendante, il semblait suggérer que 25 000 combattants étaient en route pour évincer les dirigeants de l’establishment de la défense à Moscou.

« Je demande que personne n’oppose de résistance »

Il a ajouté: « Ceux qui ont détruit nos gars, qui ont détruit la vie de plusieurs dizaines de milliers de soldats russes, seront punis. Je demande que personne n’oppose de résistance. »

« Nous sommes 25 000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos se produit dans le pays », a-t-il déclaré, promettant de s’attaquer à tous les points de contrôle ou forces aériennes qui gêneraient Wagner.

Vers 2 heures du matin, heure de Moscou, samedi matin, Prigozhin a publié un nouveau message indiquant que ses forces avaient traversé la frontière ukrainienne et se trouvaient dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie. Il a dit qu’ils étaient prêts à « aller jusqu’au bout » contre les hauts gradés et à détruire quiconque se dresserait sur leur chemin.

Lundi, les troupes ukrainiennes tirent de l’artillerie dans un champ près de la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. (Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/Reuters)

Des vidéos publiées sur les chaînes locales russes Telegram de Rostov-on-Don tôt samedi ont montré des hommes armés en uniforme longeant le quartier général de la police régionale de la ville, appartenant au ministère de l’Intérieur.

Il n’était pas immédiatement clair qui étaient les hommes armés. Reuters a pu vérifier l’emplacement du bâtiment du siège de la police, mais pas le moment où la vidéo a été tournée.

L’agence de presse officielle TASS a cité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, disant que tous les principaux services de sécurité russes rendaient compte à Poutine « 24 heures sur 24 » de l’exécution de ses ordres concernant Prigozhin.

Sécurité renforcée à Moscou

La sécurité a été renforcée à Moscou, a déclaré TASS, en se concentrant sur ce qu’il a appelé les sites et infrastructures gouvernementaux les plus importants de la capitale.

Plus tôt vendredi, Prigozhin avait semblé franchir une nouvelle ligne dans sa querelle de plus en plus vitriolique avec le ministère, affirmant que la justification du Kremlin pour envahir l’Ukraine était basée sur des mensonges concoctés par les hauts gradés de l’armée.

Le service de sécurité intérieure du FSB a déclaré avoir ouvert une enquête pénale contre lui pour avoir appelé à une mutinerie armée, un crime passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.

« Les déclarations de Prigozhin sont en fait des appels au déclenchement d’un conflit civil armé sur le territoire russe et ses actions sont un » coup de poignard dans le dos « des militaires russes combattant les forces ukrainiennes pro-fascistes », a déclaré le FSB.

« Nous exhortons les … combattants à ne pas commettre d’erreurs irréparables, à cesser toute action de force contre le peuple russe, à ne pas exécuter les ordres criminels et traîtres de Prigozhin, à prendre des mesures pour le détenir. »

Le lieutenant-général de l’armée Vladimir Alekseyev a lancé un appel vidéo demandant à Prigozhin de reconsidérer ses actions.

« Seul le président a le droit de nommer la haute direction des forces armées, et vous essayez d’empiéter sur son autorité », a-t-il déclaré.

Arrêtez ‘avant qu’il ne soit trop tard’, dit le général

Le général d’armée Sergei Surovikin, commandant adjoint des forces russes en Ukraine, dont Prigozhin a fait l’éloge dans le passé, a déclaré dans une vidéo séparée que « l’ennemi attend juste que notre situation politique interne se détériore ».

« Avant qu’il ne soit trop tard… vous devez vous soumettre à la volonté et à l’ordre du président du peuple de la Fédération de Russie. Arrêtez les colonnes et renvoyez-les à leurs bases permanentes », a-t-il dit.

Prigozhin, dont les hommes ont dirigé la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut le mois dernier, accuse ouvertement depuis des mois le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général en chef russe Valery Gerasimov d’incompétence de rang et de refus de munitions et de soutien à Wagner.

Des véhicules des forces de l’ordre sont vus devant la tour Spasskaïa du Kremlin, dans le centre de Moscou, tôt samedi, heure locale. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Une vidéo non vérifiée publiée sur une chaîne Telegram proche de Wagner montrait la prétendue scène d’une frappe aérienne contre les forces de Wagner. Il montrait une forêt où brûlaient de petits incendies et des arbres semblaient avoir été brisés par la force. Il semblait y avoir un corps, mais plus aucune preuve directe d’une attaque.

Elle portait la légende : « Une attaque au missile a été lancée sur les camps de PMC [private military company] Wagner. De nombreuses victimes. Selon des témoins oculaires, la frappe a été lancée par l’arrière, c’est-à-dire qu’elle a été lancée par les militaires du ministère russe de la Défense. »

Prigozhin a tenté d’exploiter le succès de Wagner sur le champ de bataille, obtenu au prix d’un coût humain énorme, pour réprimander publiquement Moscou avec une impunité apparente, tout en évitant soigneusement les critiques de Poutine.

Mais vendredi, il a pour la première fois rejeté les principales justifications de Poutine pour avoir envahi l’Ukraine le 24 février de l’année dernière, ce pour quoi de nombreux Russes ont été condamnés à des amendes ou emprisonnés.

« La guerre était nécessaire … pour que Shoigu puisse devenir maréchal … pour qu’il puisse obtenir un deuxième ‘Héros’ [of Russia] médaille », a déclaré Prigozhin dans un clip vidéo. « La guerre n’était pas nécessaire pour démilitariser ou dénazifier l’Ukraine. »

Prigozhin, au centre, est vu avec des membres de Wagner à Bakhmut le 20 mai. (Service de presse de Prigozhin/Associated Press)

Marat Gabidullin, un ancien commandant de Wagner qui a déménagé en France lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, a déclaré à Reuters que les combattants de Wagner étaient susceptibles de se tenir aux côtés de Prigozhin.

« Nous avons longtemps méprisé l’armée… Bien sûr, ils le soutiennent, c’est leur chef », a-t-il déclaré.

« Ils n’hésiteront pas [to fight the army]si quelqu’un se met en travers de leur chemin. »