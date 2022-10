Le patron de Villarreal, Emery, tenté par l’offre d’Aston Villa

Unai Emery envisage une approche d’Aston Villa pour prendre le relais en tant que nouveau manager, ont déclaré des sources à ESPN, et une décision est imminente avec l’entraîneur de Villarreal tenté par un retour en Premier League.

L’ancien patron d’Arsenal et du Paris Saint-Germain, Emery, 50 ans, est en charge de Villarreal depuis 2020, remportant la Ligue Europa – le tout premier trophée du club de LaLiga – lors de sa première saison et les emmenant en demi-finale de la Ligue des champions un an plus tard. .

Emery était sur le point de retourner en Angleterre en novembre 2021 lorsqu’on lui a proposé le poste de manager à Newcastle United, avant de choisir de rester à Villarreal.

Les pourparlers entre Villa et Emery ont commencé dimanche, ont indiqué des sources à ESPN, le club de Premier League cherchant un remplaçant pour Steven Gerrard qui a été limogé après une défaite 3-0 à Fulham jeudi dernier.

Emery aimerait revenir au football anglais – après avoir passé 18 mois à Arsenal de mai 2018 à novembre 2019 – et Villarreal prépare maintenant des plans d’urgence pour son éventuel départ.

Villa aimerait conclure un accord au plus tard mardi, ont indiqué des sources.

Ils sont 14e du classement de la Premier League, avec 12 points en 12 matchs, après que le limogeage de Gerrard ait été suivi d’une victoire 4-0 contre Brentford dimanche sous la direction du patron par intérim Aaron Danks.

Emery s’est fait connaître en Espagne lorsqu’il a dirigé Almeria vers la promotion en Liga en 2007.

Il a entraîné Valence à trois troisièmes places consécutives avant un bref passage au Spartak Moscou, puis a remporté trois Ligues Europa en trois ans alors qu’il était à la tête de Séville.

Ce succès européen l’a amené à prendre la relève au PSG puis à Arsenal, qu’il a emmené en finale de la Ligue Europa 2019 où ils ont perdu contre Chelsea.

Il a obtenu une cinquième place cette saison-là en Premier League avant d’être limogé après un mauvais début de saison 2019-20.

Il a reconstruit sa réputation à Villarreal, battant Manchester United lors de la finale de la Ligue Europa 2021 et les emmenant en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière, battant les géants Juventus et Bayern Munich en cours de route.