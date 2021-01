Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il serait contre toute décision de faire vacciner COVID-19 aux joueurs de Premier League avant le grand public.

La Premier League a reporté un certain nombre de matchs cette saison en raison d’épidémies de COVID-19, y compris l’affrontement de Tottenham contre Fulham en décembre. Mourinho était mécontent que le match ait été annulé quelques heures avant le coup d’envoi, les Spurs étant tenus à un match nul 1-1 dans le match reporté.

Plus tôt ce mois-ci, les Spurs étaient l’un des nombreux clubs à proposer l’utilisation de leur stade au National Health Service (NHS) en tant que lieu potentiel pour l’administration du vaccin.

Le patron de Burnley, Sean Dyche, a précédemment déclaré que les footballeurs devraient être « accélérés » pour les vaccins, mais Mourinho a déclaré que les joueurs ne devraient pas être considérés comme une priorité.

« Je ne le ferais pas [agree]. Peut-être que c’est controversé, peut-être que les gens ne sont pas d’accord avec moi mais je ne le ferais pas », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Je pense que les gens en première ligne tous les jours – les agents de santé et les personnes âgées – bien sûr, je pense qu’ils devraient être en première ligne. Mais c’est juste mon sentiment.

Les Spurs doivent se rendre au championnat Wycombe lundi lors du quatrième tour de la FA Cup, mais Matt Doherty, Dele Alli et Serge Aurier doutent des blessures.

L’équipe de Mourinho a vaincu les ménés Marine au tour précédent et le patron des Spurs a déclaré qu’il s’attendait à un affrontement difficile à Wycombe.

« La différence entre la Premier League et le Championnat n’est pas ce qu’elle était il y a des décennies », a-t-il ajouté.

« Je dirais que le championnat est l’une des meilleures ligues d’Europe. [The] Le championnat est bien meilleur que de nombreuses ligues de premier plan dans d’autres pays, donc je ne considère pas Wycombe comme une équipe qui va essayer de tuer le géant, ce sont des professionnels.

« [The] Championnat et Premier League, je ne ressens pas beaucoup de différence. Pour moi, cette histoire n’existe pas pour moi quand on parle du championnat. Je ne les considère pas comme une petite équipe, ils sont Championship et Championship est entièrement professionnel. «