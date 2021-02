L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a exprimé sa sympathie pour l’arbitre Mike Dean après avoir reçu des menaces de mort et a déclaré qu’il s’était entretenu avec le défenseur en prêt Ryan Sessegnon à la suite de sa propre expérience d’abus en ligne.

Dean ne prendra pas en charge un match de Premier League ce week-end après que sa demande de congé ait été accordée à la suite de révélations que le joueur de 52 ans et sa famille avaient été ciblés sur les réseaux sociaux.

Il a été critiqué après deux incidents de carton rouge séparés, licenciant le milieu de terrain de West Ham United Tomas Soucek pour avoir donné un coup de coude à Aleksandar Mitrovic de Fulham quatre jours après avoir expulsé Jan Bednarek pour un tacle sur Anthony Martial lors de la défaite 9-0 de Southampton à Manchester United.

Dean a examiné chaque décision sur un moniteur de terrain lors d’un examen VAR, mais les deux ont ensuite été annulées en appel par les clubs respectifs. Dean est le dernier individu à avoir subi des abus en ligne cette saison, notamment le duo United Marcus Rashford et Axel Tuenzebe et Mourinho a déclaré qu’il avait contacté Sessegnon lorsqu’il avait reçu des messages Instagram abusifs un mois à peine après avoir rejoint Hoffenheim en novembre.

« Nous parlons avec les joueurs si la situation se présente », a-t-il déclaré. « Pour être honnête, le dernier dont j’ai parlé était avec Ryan Sessegnon.

« Il est en Allemagne, il n’est même pas ici, mais il est notre joueur et c’est un enfant que nous devons essayer de protéger. Et bien sûr, je suis très désolé pour Mike Dean. Je suis vraiment désolé avec Tuanzebe, et avec chaque Mike Dean et chaque Tuanzebe de ce monde.

« Cette semaine était pour eux, la semaine précédente était pour les autres. Et si les situations vont dans le même sens, la semaine prochaine sera pour les autres. Je pense que quelque chose doit être fait, car une chose est la vie professionnelle et ce que nous faisons nos vies professionnelles, et le succès que nous avons, les erreurs que nous commettons, les frustrations que nous avons.

« Une autre chose est d’aller à la vie privée et d’aller à la vie sociale. Et puis, bien sûr, il faut faire quelque chose. »

Les Spurs affronteront Everton à Goodison Park lors du match de cinquième tour de la FA Cup mercredi avec Dele Alli potentiellement en ligne pour un retour à l’action après que le club ait bloqué son projet de transfert de prêt au Paris Saint-Germain le mois dernier.

Le joueur de 24 ans n’a commencé que six matchs cette saison et a été aux prises avec une blessure au tendon ces derniers temps, mais Mourinho a déclaré: « Il est passé par un processus de non-entraînement et s’est entraîné avec les scientifiques du sport, puis a sauté au travail d’équipe qui il l’a fait hier pour la première fois.

« Rien n’a changé, ce qui a peut-être changé, c’est la spéculation autour de lui car à ce moment-là, tout le monde sait qu’il est un joueur de Tottenham et qu’il ne va nulle part. Donc probablement la fin de la spéculation et les questions seront terminées.

« Dans une situation normale, il ne serait même pas considéré pour demain, mais avec les blessures que nous avons avec tant de matches que nous avons, peut-être que nous devons accélérer son processus et peut-être que nous le pouvons.

« Mais bien sûr, je veux qu’il soit pleinement à bord et qu’il soit d’accord et cela dépend de ses sentiments. Mais s’il peut être sur le banc demain et venir pendant 10 ou 15 minutes pour aider l’équipe, ce serait bien pour nous. »

Serge Aurier (mollet) devrait être porté disparu avec Sergio Reguilon (musclé) et Giovani Lo Celso (ischio-jambiers).