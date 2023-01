Le patron de Tottenham Hotspur, Antonio Conte

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, aura battu tous les records de buts au moment de sa retraite, selon le manager du club, Antonio Conte.

Le capitaine anglais de 29 ans n’a besoin que de trois buts supplémentaires pour devenir le meilleur buteur de tous les temps des Spurs après son doublé lors de la victoire 4-0 de Crystal Palace mercredi.

Le doublé – qui a porté le total de Kane à 15 en Premier League cette saison – l’a propulsé à 264 buts, soit deux de moins que le total de feu Jimmy Greaves.

Kane a 198 buts en Premier League à son actif, avec seulement Alan Shearer (260) et Wayne Rooney (208) devant lui.

“Je pense que pour parler de Harry, je pense un peu que nous perdons du temps à expliquer le type de joueur qu’il est”, a déclaré Conte après la première victoire des Spurs depuis la reprise de la Premier League après la pause de la Coupe du monde.

“Je le répète, nous parlons d’un attaquant vraiment de classe mondiale et il va battre tous les records avec les buts.”

Conte dit que sa conviction que Kane établira de nouveaux jalons est basée sur son caractère fort.

Kane a dû rebondir après que son penalty manqué en quart de finale de la Coupe du monde avec la France ait vu les Français l’emporter 2-1. S’il l’avait converti, il serait également devenu le meilleur buteur de l’Angleterre.

Il n’avait commis aucune erreur avec le premier coup de pied, le frappant devant son coéquipier des Spurs Hugo Lloris pour égaler le record de 53 buts de Wayne Rooney.

“Pour nous, il est un point de référence important, non seulement pour le but mais aussi sur le terrain et avec Hugo (Lloris) notre capitaine”, a déclaré Conte.

“Surtout dans les moments difficiles, Harry, tu sais qu’il est prêt à se battre, prêt à aider les coéquipiers, prêt à résoudre la situation avec un but, avec une passe décisive.

“Pour continuer ainsi, pour affronter chaque situation positive ou négative, toujours avec un grand esprit, un grand caractère, pour surmonter la difficulté je pense dans cette période et aussi avant le début de la Coupe du monde.”

La victoire de Tottenham les place à seulement deux points de Manchester United, quatrième, bien que ce dernier ait un match en moins.

Kane pourrait potentiellement battre le record de Tottenham ce week-end lors de son match nul à domicile au troisième tour de la FA Cup contre Portsmouth.

Cependant, Conte voudra peut-être le reposer car le prochain match de championnat du club aura lieu dimanche semaine à domicile contre les rivaux du nord de Londres et Arsenal.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)