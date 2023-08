Le patron de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, soutient Richarlison pour briller après la sortie de Harry Kane

Le manager de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a soutenu l’attaquant Richarlison pour trouver régulièrement le chemin des filets cette saison, malgré les difficultés de l’international brésilien devant le but jusqu’à présent dans la nouvelle campagne.

Richarlison, qui a marqué trois buts et enregistré quatre passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues avec les Spurs depuis son arrivée d’Everton en juillet de l’année dernière, n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison.

Le joueur de 26 ans a été signé pour environ 50 millions de livres (60 millions de dollars) plus 10 millions de livres supplémentaires, selon les médias britanniques.

« Je suis sûr que Richy veut marquer des buts, mais le plus important pour moi est la manière dont il contribue à la formation de notre équipe, et je pensais qu’il était bon le week-end dernier », a déclaré Postecoglou aux journalistes avant le match de samedi contre Bournemouth.

« De mon point de vue, c’est l’essentiel, et je suis sûr que les buts viendront, mais cela ne sert à rien de marquer des buts si l’équipe n’est pas performante. »

Harry Kane, le talisman et recordman du club, a été vendu au géant allemand du Bayern Munich à la veille de la nouvelle saison. Richarlison devrait prendre le relais chez les Spurs après le départ du capitaine anglais.

« Je ne sais pas s’il y a un tel fardeau à porter. En fin de compte, ce club de football devait changer », a déclaré Postecoglou.

«Je pense que tout le monde au club doit comprendre qu’Harry est parti. Il s’est lancé dans un nouveau défi et je suis sûr qu’il s’en sortira très bien là-bas. Nous avons notre propre défi maintenant.

«Je ne pense pas qu’il soit utile de se comparer à quelque chose qui n’est plus là et n’est plus pertinent. Ce serait différent s’il s’agissait d’une époque prospère. »

Postecoglou n’est à la tête des Spurs que depuis deux matches de haut niveau, mais l’Australien a déjà réussi à dissiper la morosité qui pesait sur le club du nord de Londres lorsqu’il est arrivé du Celtic Premiership écossais.

Il a guidé les Spurs vers une victoire 2-0 à domicile contre Manchester United, après un match nul 2-2 à Brentford, et espère améliorer sa huitième place la saison dernière.

