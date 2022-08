Le patron de Tottenham, Conte, savoure le défi houleux de Chelsea

Londres (AFP) – L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que le match de dimanche face à son rival londonien, Chelsea, sera un test décisif des progrès de son équipe.

Les Spurs ont perdu quatre fois contre Chelsea la saison dernière, dont trois défaites, deux en demi-finale de Coupe de la Ligue suivies d’une en championnat, en janvier.

Une belle fin de campagne a permis aux Spurs d’obtenir la quatrième place en Premier League et une place en Ligue des champions cette saison.

Mais ils font le voyage du nord à l’ouest de Londres ce week-end en sachant qu’ils n’ont gagné qu’une seule fois à Stamford Bridge à l’ère de la Premier League.

“L’histoire est la suivante, mais nous voulons essayer”, a déclaré vendredi l’ancien entraîneur de Chelsea, Conte. “Quand je suis arrivé à Tottenham, je dis qu’on veut essayer d’écrire une bonne histoire pour ce club.

“Je sais très bien que ce sera plus difficile que d’autres clubs pour de nombreuses raisons mais je pense que nous avons commencé à aller dans la bonne voie.

“Ce match sera important pour faire la bonne évaluation de notre amélioration.

“Vous pouvez gagner le match et avoir de la chance ou perdre le match et être malchanceux, nous devons donc faire la bonne évaluation après le match avec la performance, avec la façon dont nous avons joué et sentir notre amélioration.”

Les Spurs seront sans Clement Lenglet et Oliver Skipp ce week-end mais Richarlison reviendra après sa suspension et sera disponible pour faire ses débuts.

Les températures pourraient atteindre 35 degrés Celsius à Londres dimanche avec des pauses boissons convenues pour les 10 matchs de Premier League ce week-end.

“Le temps est le même pour eux et pour nous”, a ajouté Conte.

“En Italie, nous avons 40 ou 42 degrés, surtout là où je suis né à Lecce, nous touchons parfois 45 et nous sommes habitués à cette température, mais je comprends que pour Londres, c’est inhabituel.”