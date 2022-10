Le patron de Tottenham, Antonio Conte, remet en question le niveau d’arbitrage de la Premier League après la défaite du derby du nord de Londres

Le patron de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a critiqué le niveau d’arbitrage de la Premier League et a exhorté les officiels à se rencontrer plus régulièrement pour améliorer leurs performances.

Les Spurs ont été battus 3-1 à Arsenal samedi alors que Thomas Partey ouvrait le score avant que Harry Kane n’égalise sur penalty, seulement pour que Gabriel Jesus et Granit Xhaka complètent une victoire décisive pour l’équipe locale à l’Emirates Stadium.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Emerson Royal a été expulsé alors que Tottenham était mené 2-1 pour un défi tardif contre Gabriel Martinelli, une décision que Conte a déclaré avoir “tué le match” avant de condamner l’arbitrage dans toute la ligue.

“Parfois, vous avez de la chance, parfois vous n’avez pas de chance”, a déclaré Conte. “Le carton rouge a tué le match, c’est la vérité, mais pas parce qu’on est resté à 10 hommes mais parce que [our] équipe [which was] vraiment, vraiment offensif et aussi dans les quatre ou cinq minutes pour faire les remplacements, nous étions tellement offensifs que c’était vraiment difficile à défendre et nous avons encaissé le troisième but.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé plus tard mais en Angleterre, je dois être honnête, c’est très difficile parce qu’ils n’ont pas la même ligne, vous comprenez? Parfois, vous voyez des situations qui pourraient être un carton rouge, à la place un carton jaune ou pas de carton jaune.

Antonio Conte a vu son équipe de Tottenham se décoller face à Arsenal. Photo par Shaun Botterill/Getty Images

“Parfois, vous voyez des situations qui sont carton jaune mais à la place [there is] un carton rouge. Ils doivent beaucoup travailler là-dessus. En Italie par exemple, nos arbitres ils partent jeudi pour rester ensemble [for] trois jours à travailler ensemble, à regarder des vidéos pour essayer de s’améliorer.

“Je ne sais pas si cela se produit en Angleterre, mais ce serait une bonne idée parce que le [playing] Le niveau est tellement élevé, il faut avoir le niveau de l’arbitre, du VAR, au même niveau, vous comprenez, parce que la Premier League est un très haut niveau. Pour cette raison, chaque partie de cette situation, à mon avis, doit être au top.”