Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, a déclaré à FFT qu’il était le chauffeur d’une légende du Real Madrid

Pep Guardiola n’est pas le seul entraîneur de Premier League à avoir été encadré par un grand de tous les temps : tandis que l’entraîneur de Manchester City était guidé par Johan Cruyff, Ange Postecoglou de Tottenham était conseillé par Ferenc Puskas.

Postecoglou était un joueur de South Melbourne lorsque Puskas a été nommé à la surprise générale comme nouveau patron de l’équipe en 1989 – ce serait le dernier poste de la légende du Real Madrid et de la Hongrie dans la direction du club, après avoir déjà guidé le Panathinaikos vers la finale de la Coupe d’Europe.

Puis, au milieu de la vingtaine, Postecoglou était déjà le capitaine de l’équipe. Dans une interview exclusive pour le dernier numéro du magazine FourFourTwo, l’entraîneur d’origine grecque des Spurs a expliqué comment il avait appris de la méthodologie offensive de Puskas pendant leur temps ensemble, et a même agi comme son chauffeur.

« C’était juste le monde bizarre du football qui, dans un coin perdu du jeu, nous avons littéralement eu l’un des plus grands footballeurs de tous les temps à notre porte », a déclaré Postecoglou à FFT. « J’ai passé de très bons moments avec lui.

« Il avait du mal à parler anglais mais avait travaillé en Grèce. J’étais capitaine et, avec mes origines grecques, j’ai fini par être à la fois son interprète et son chauffeur. J’ai essayé de passer le plus de temps possible avec lui.

« Il avait juste une vision brillante de la vie, plus importante que le football. C’était un homme très humble et, pour cette raison, il avait le respect de tous. Cela a été une bonne leçon pour moi et pour nous tous : si vous réalisez de grandes choses mais restez humble, les gens vous répondront davantage que si vous commencez à parler de vos réalisations personnelles.

« Il n’a jamais fait ça, et en tant qu’entraîneur, il voulait que ses équipes marquent des buts – c’est tout ce qui l’intéressait. Si nous gagnions 5-4, il était plus heureux que si nous gagnions 1-0. J’ai adoré le temps que j’ai passé avec lui.

Puskas a quitté South Melbourne en 1992, après les avoir aidés à remporter le titre national. « Nous avons essayé de rester en contact par la suite, mais au moment où je suis devenu moi-même manager, sa santé s’était détériorée, ce qui était vraiment dommage », a déclaré Postecoglou. «Je pense cependant qu’il était extrêmement fier de nous.

« Nous sommes arrivés très tard dans son parcours en tant que manager, mais je pense qu’il aimait travailler avec un jeune groupe de gars qui l’adoraient. J’étais le leader de ce groupe et je suis sûr qu’il aurait été fier de me voir évoluer en tant qu’entraîneur.

