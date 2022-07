Le patron de Suncor, Mark Little, démissionne « avec effet immédiat »

Le géant pétrolier Suncor Energy, basé à Calgary, a annoncé vendredi que son chef de la direction, Mark Little, se retirait, déclarant que cette décision était « effective immédiatement ».

La société a déclaré que son conseil d’administration et Little avaient mutuellement convenu qu’il quitterait ses fonctions de président et chef de la direction et démissionnerait du conseil d’administration. Le vice-président directeur des opérations en aval de Suncor, Kris Smith, a été nommé chef de la direction par intérim.

Le développement survient un jour après que Santé et sécurité au travail a annoncé qu’il enquêtait sur le décès d’un entrepreneur de 26 ans qui a été heurté par de l’équipement à la mine Base de Suncor près de Fort McMurray, en Alberta.

Le décès de jeudi était le cinquième décès au travail sur un site de Suncor en Alberta depuis 2021.

Suncor n’a pas mentionné les incidents dans son communiqué de presse vendredi, mais a discuté de la sécurité comme une priorité pour l’entreprise.

“Suncor s’engage à atteindre l’excellence en matière de sécurité et d’exploitation dans l’ensemble de son entreprise, et nous devons reconnaître où nous avons échoué et reconnaître le besoin critique de changement”, a déclaré le président du conseil d’administration, Michael Wilson, dans un communiqué.

« Nous félicitons Mark pour son professionnalisme et le travail exceptionnel qu’il a accompli pour guider Suncor à travers la pandémie et diriger l’approche progressive de notre secteur en matière de transition énergétique.

“Nous le remercions pour ses années de service au sein de l’entreprise et lui souhaitons bonne chance.”

Little s’est joint à l’entreprise en 2008 et a occupé plusieurs postes de direction dans les opérations de sables bitumineux et internationales et extracôtières de l’entreprise avant de se hisser au sommet des rangs de Suncor.

Il est passé du poste de chef de l’exploitation à celui de président de la société fin 2018 et a assumé le poste de chef de la direction quelques mois plus tard.

Suncor a déclaré avoir formé un comité de recherche de PDG pour mener une recherche mondiale afin de sélectionner le prochain haut dirigeant de l’entreprise. Il a déclaré qu’il engageait une société mondiale de recrutement de cadres pour l’aider dans ce processus.