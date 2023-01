Le patron de Stephen ‘tWitch’ honoré dans la dernière campagne Gap

La mémoire de Stephen ‘tWitch’ Boss se perpétue à travers son travail, qui comprend désormais une campagne Gap qu’il a tournée avant son décès.

La dernière campagne de la marque rend hommage au défunt danseur et animateur, qui s’est suicidé à 40 ans en décembre dernier. Avant son décès, le Donc tu penses pouvoir danser alun a posé pour des publicités pour la prochaine collaboration de Gap avec la marque de vêtements pour hommes haïtienne The Brooklyn Circus.

“Le Brooklyn Circus et Gap partagent la perte déchirante de l’icône bien-aimée Stephen ‘tWitch’ Boss, qui était un partisan de longue date de la communauté BKc, [founder and creative director] Le travail de Ouigi et une partie essentielle de cette campagne grâce à son amitié personnelle avec Ouigi Theodore », lit-on dans un communiqué de presse pour la campagne.

L’épouse de Boss, Allison Holker Boss, a également partagé une déclaration sur la campagne, révélant à quel point son mari était ravi de publier ces images.

« Lorsque Stephen et moi avons vu pour la première fois ses images de la campagne, cela nous a fait monter les larmes aux yeux. Il a été tellement ému par la façon dont ils ont capturé sa véritable essence, et il était ravi que le monde les voie », a-t-elle déclaré. “Nous rendons hommage à la vie de Stephen en partageant ces images en hommage à la joie et à la lumière qu’il a apportées à tous ceux qui l’entouraient.”

En plus d’honorer tWitch à travers ces photos intemporelles, Gap a également annoncé qu’il soutiendrait le 988 Suicide et ligne de vie en cas de crise en faisant un don à Santé émotionnelle dynamique en l’honneur de Boss. L’organisation fournit un soutien émotionnel et des soins gratuits et confidentiels 24 heures sur 24 aux personnes dans le besoin.