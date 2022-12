Le patron de Stephen ‘tWitch’ a laissé une note de suicide derrière lui : rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency

Stephen “tWitch” Patron a laissé une note de suicide où il faisait vaguement allusion aux “défis passés” qu’il avait relevés avant sa mort, selon TMZ. Le point de vente a appris des forces de l’ordre que tWitch aurait laissé la note au motel de Los Angeles où il s’est suicidé à l’âge de 40 ans. La note ambiguë du DJ ne donnait pas de détails exacts sur les “défis passés”.

tWitch, qui était surtout connu pour être le DJ de Le spectacle d’Ellen DeGeneresa été retrouvé mort par le LAPD le mardi 13 décembre. Sergent LAPD Borihana Raconté HollywoodLa Vie que des officiers ont été envoyés à 23h30 pour un décès en ambulance au motel où tWitch s’est enregistré. “La mort du défunt a été jugée comme un suicide et aucun jeu déloyal n’a été impliqué. Le corps a été remis au coroner du comté de LA », a-t-il déclaré.

Le rapport du coroner du médecin légiste du comté de Los Angeles a confirmé que tWitch est décédé d’une « blessure par balle à la tête ». Il n’y avait aucun acte criminel présumé impliqué dans sa mort.

Après la mort de tWitch, sa veuve Allison Holker a pleuré sa perte dans une déclaration touchante à Personnes. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans », a-t-elle déclaré. “Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.” Allison a également demandé la confidentialité pour elle et les trois enfants de tWitch : Wesley, 14, Madox, 6, et Zaïa, 3. « Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants », a-t-elle déclaré.

D’autres hommages à tWitch sont venus de célébrités comme Jo Jo Siwa, Paula Abdul, Matthieu Morrisson, Léa Rémini, Chat Deeleyet Maddie Zieglerqui ont tous travaillé avec tWitch sur Donc tu penses pouvoir danser. Ellen Degeneres s’est également souvenue de sa chère amie dans un touchant hommage. “J’ai le coeur brisé. tWitch était un pur amour et lumière », a-t-elle écrit sur Instagram avec une photo du couple partageant un câlin. “Il était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il me manquera.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255), ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741741.

