Le patron de Starbucks remanie sa carte pour reconquérir ses clients

Mais M. Niccol a également admis qu’il y avait des problèmes dans ses magasins, tels qu’un personnel insuffisant et des goulots d’étranglement chez les clients.

Brian Niccol a déclaré que l’entreprise devait « changer fondamentalement » et a déclaré qu’elle réviserait ses prix.

Le nouveau patron de Starbucks a promis de simplifier son « menu trop complexe » alors que la chaîne de café tente de reconquérir ses clients et de relancer ses ventes en baisse.

Randeep Somel, gestionnaire de fonds chez la société de services financiers L&G, a déclaré qu’un menu moins cher et moins compliqué pourrait contribuer à accélérer le service.

Il a ajouté : « Nous devons affiner la commande et le paiement mobiles afin que cela ne submerge pas l’expérience du café. »

« Nous allons simplifier notre menu trop complexe, corriger notre architecture de prix et veiller à ce que chaque client estime que Starbucks en vaut la peine à chaque fois qu’il visite », a-t-il déclaré.

Quelques mois plus tôt, elle avait déclaré que l’entreprise voyait des signes de reprise.

La société a déclaré que ses ventes mondiales avaient chuté de 7 % entre juillet et septembre. Le ralentissement a été plus dramatique en Chine, où les ventes ont chuté de 14 % sur la même période, en raison du ralentissement de l’économie.

Starbucks a refusé de confirmer ou de nier si les changements de menu et les ajustements de prix s’appliqueraient au Royaume-Uni.

M. Niccol, qui dirigeait auparavant la chaîne alimentaire mexicaine Chipotle, a été recruté par Starbucks pour aider à redresser l’entreprise.

Mais il a été critiqué pour son projet de parcourir près de 1 000 milles (1 600 km) de sa maison familiale à Newport Beach, en Californie, jusqu’au siège de l’entreprise à Seattle à bord d’un avion d’affaires.

Les critiques y ont vu une contradiction avec la position publique de l’entreprise sur les questions écologiques.

Starbucks devrait publier ses résultats complets la semaine prochaine. Son action a chuté de 4% mardi alors qu’elle a suspendu ses prévisions financières pour l’année prochaine en raison de « l’état actuel des affaires ».

L’ancien directeur général de Starbucks, Laxman Narasimhan, qui a été évincé après un an et demi à ce poste, avait tenté de revitaliser le menu de la chaîne.

Il a déclaré qu’en été, il souhaitait ajouter de nouveaux produits tels que des boissons au boba et un sandwich aux œufs avec du pesto, ainsi qu’un service plus rapide dans les magasins.

Cependant, quelques semaines plus tard, il est parti.

Starbucks est également aux prises avec des manifestations et des campagnes de boycott sur les réseaux sociaux liées à la guerre entre Israël et Gaza et à la lutte syndicale aux États-Unis.

Un syndicat travaillant à la syndicalisation des baristas aux États-Unis a publié un message sur les réseaux sociaux exprimant sa « solidarité » avec la Palestine, peu après l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Le poste, qui, selon le syndicat, n’était pas autorisé par les dirigeants, s’est rapidement répandu malgré sa suppression et a déclenché des réactions négatives contre le géant du café.

Starbucks a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la déclaration du syndicat. Il a décrit sa position officielle comme condamnant « la violence dans la région ».