Le patron de SRK répond au troll qui a demandé à l’acteur de le faire "Se retirer"

Lorsque Shah Rukh Khan a commencé la session de mercredi de #AskSRK sur Twitter, il a clairement déclaré que le thème de la session serait “Que des réponses amusantes, rien de sérieux pour commencer l’année”. Un utilisateur de Twitter, cependant, a raté le mémo de l’acteur qui était fort et clair. L’utilisateur de Twitter a tenté de troller Shah Rukh Khan. Il a parlé de son prochain film Pathan comme un “désastre” et a demandé à SRK de se retirer du cinéma. “Désastre Pathan déjà. Lelo retraite“, lire le tweet du troll. Shah Rukh Khan a réussi à faire taire le troll et il l’a fait dans son propre style. “Beta badhon se aise baat nahi karte (Gamin, ce n’est pas la façon de parler aux anciens)”, a écrit SRK.

Lisez la réponse de Shah Rukh Khan au troll ici :

Bêta badhon se aise baat nahi karte !! https://t.co/G5xPYBdUCK – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Shah Rukh Khan, avant de commencer la session, a tweeté : “J’ai réalisé que ça faisait 13 ans sur Twitter. C’était amusant avec vous tous et les fan clubs qui m’aimaient tellement. Mélangé avec de bons voeux, des suggestions, des mèmes, des rééditions, des attentes, des messages non sollicités des conseils et des comportements peu recommandables… à vous tous, mes meilleurs vœux pour mener une belle vie dans le monde réel.”

J’ai réalisé que c’était 13 ans sur Twitter. Ça a été amusant avec tous les fan clubs et vous qui m’aimez tellement. Mélangé avec de bons souhaits, des suggestions, des mèmes, des rééditions, des attentes, des conseils non sollicités et des comportements peu recommandables… à vous tous, mes meilleurs vœux pour faire une belle vie dans le monde réel. #Pathan – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Sur le plan du travail, Shah Rukh Khan a plusieurs sorties de films en vue. Outre PathanShah Rukh Khan jouera également dans Rajkumar Hirani Dunki, avec Taapsee Pannu. Il jouera également dans Atlee’s Jawan avec Nayanthara et Vijay Sethupathi.

Shah Rukh Khan a fait quelques apparitions dans des films l’année dernière. Il a eu une apparition spéciale dans Madhavan’s Fusée : L’effet Nambi et aussi dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt’s Brahmastra. SRK a également été assez actif en tant que producteur ces dernières années. Il a coproduit Chérisqui a marqué les débuts d’Alia Bhatt en tant que productrice de films.