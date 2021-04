Le co-fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré qu’il avait obtenu un financement pour une offre d’achat d’Arsenal et a insisté sur le fait qu’il était prêt pour ce qui pourrait être un « long voyage » pour convaincre Kroenke Sports Enterprises de vendre le club.

ESPN a rapporté lundi qu’un consortium comprenant trois anciennes stars des Gunners – Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira – prévoyait de déposer une offre formelle dans les deux prochaines semaines.

KSE a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait « aucune intention de vendre » le club et a publié une déclaration mardi soir affirmant qu’il « n’accepterait aucune offre » au milieu de l’intérêt d’Ek pour Forbes évaluant les Gunners à un peu plus de 2 milliards de livres sterling.

Cependant, Ek, dont la valeur est estimée à 3,4 milliards de livres sterling, s’est exprimé publiquement pour la première fois dans une interview avec CNBC mercredi en insistant sur le fait qu’il n’est pas perturbé par la position de KSE et qu’il sera bientôt prêt à tester leur résolution.

« Je suis fan d’Arsenal depuis l’âge de huit ans », a-t-il déclaré. « Arsenal est mon équipe. J’aime l’histoire, j’aime les joueurs et bien sûr j’aime les fans.

« Donc, en regardant cela, je vois une formidable opportunité de définir une vraie vision pour le club afin de le ramener à sa gloire. Je veux établir la confiance avec les fans et je veux m’engager à nouveau avec les fans. Je suis très sérieux.

«J’ai obtenu les fonds nécessaires et je souhaite proposer ce que je pense être une offre très convaincante aux propriétaires et j’espère qu’ils m’écouteront.

Daniel Ek a une valeur estimée à 3,4 milliards de livres sterling. Photo de Drew Angerer / Getty Images

Kroenke a pris le contrôle total d’Arsenal en août 2018 après avoir racheté l’actionnaire rival Alisher Usmanov dans le cadre d’un accord de 550 millions de livres sterling qui valorisait le club à 1,8 milliard de livres sterling.

Un an plus tôt, ils ont rejeté une offre d’Usmanov de vendre la totalité de leur participation. Interrogé spécifiquement sur le refus de vendre de KSE, Ek a répondu: « Oui, mais je suis fan depuis 30 ans de ce club. Je ne m’attendais certainement pas à ce que cela se produise du jour au lendemain et je suis prêt à ce que cela puisse être un long voyage. Tout ce que je peux faire, c’est ce que je prépare, c’est ce que je pense être une offre très réfléchie, leur apporter et espérer qu’ils m’écouteront.

« Je me concentre uniquement sur le club, je me concentre sur les fans et je me concentre sur essayer de ramener le club à la gloire. Je suis avant tout un fan. C’est la chose la plus importante pour moi et je veux que le club fasse mieux. , c’est mon intérêt premier. «

ESPN a rapporté mardi que Jose Kroenke, fils du propriétaire Stan, s’était excusé auprès d’environ 350 membres du personnel d’Arsenal pour leur implication dans le projet raté de la Super League et avait déclaré son intention d’investir dans l’équipe cet été malgré des pertes de 47,8 millions de livres sterling pour le 2019- 20 saison et une perte de plus de 100 millions de livres sterling devrait suivre.

Environ 2000 fans se sont rassemblés devant l’Emirates Stadium vendredi dernier avant le match à domicile du club contre Everton pour protester contre la propriété de KSE avec de nouvelles manifestations prévues dans les semaines à venir.