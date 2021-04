Le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, qualifie le carton rouge de Jannik Vestergaard de «tout simplement faux» et envisage de faire appel de la décision | Actualités du football

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a qualifié l’explication officielle du carton rouge de Jannik Vestergaard contre Leicester de «tout simplement faux» et a remis en question le rôle de VAR dans son licenciement.

Vestergaard a été expulsé moins de 10 minutes après le début de ce qui s’est soldé par un match nul 1-1 pour les Saints contre Leicester à St Mary’s le Football du vendredi soir, pour ce que le PGMOL a décrit comme le refus d’une opportunité de but clair contre Jamie Vardy.

Cette décision, et l’approbation ultérieure par VAR, sont intervenues malgré des images télévisées montrant clairement que Vestergaard a remporté le ballon avant d’entrer en contact avec son adversaire, laissant les experts de Sky Sports Jamie Redknapp et Darren Bent en accord avec le fait qu’aucune faute n’avait été commise.

















15h00



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de Southampton avec Leicester en Premier League



Lorsqu’on lui a présenté l’explication de l’organe d’arbitrage de la Premier League, Hasenhuttl a ajouté sa propre frustration, mais a réservé des éloges pour la manière du résultat que son équipe hors de forme a creusé contre ses visiteurs à la poursuite de la Ligue des champions.

Il a déclaré: « L’explication officielle était le refus d’une opportunité de but claire. Le gardien de but était près du ballon, il pouvait le ramasser. Je pense qu’il [Vardy] n’obtiendrait jamais cette balle. Cette explication est tout simplement fausse.

« Je croyais que c’était [going to be] une pénalité et puis ce serait encore plus difficile, mais quand vous voyez le carton rouge, vous voyez que c’était absolument la mauvaise décision et que nous méritions d’obtenir quelque chose aujourd’hui.

« Jon Moss l’a vu, le VAR, et il dit que c’est un carton rouge, bien que Vardy n’ait jamais eu le ballon. Le refus d’une opportunité claire de but est un argument sur lequel je ne peux pas être d’accord. [with].

« Je ne suis pas ravi de la décision du carton rouge mais très ravi de la performance de mon côté combattant. »

Hasenhuttl a également confirmé son intention de faire appel du licenciement de Vestergaard.

Rodgers: c’est une occasion manquée

















3:29



Brendan Rodgers était déçu que son équipe de Leicester n’ait pas profité de jouer contre 10 hommes pendant 80 minutes



Le point de Leicester les porte à 63 pour la saison, le même bilan qu’ils ont réussi tout au long de 2019/20, mais cela ne sera peut-être toujours pas suffisant pour leur garantir le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Les Foxes détiennent une avance de huit points sur West Ham, cinquième, mais les Hammers ont un match en main à Burnley lundi soir, tandis que l’équipe de Brendan Rodgers doit encore faire face à des voyages à Old Trafford et Stamford Bridge lors de leurs quatre derniers matchs.

Malgré cela, Rodgers est resté optimiste lorsqu’il a parlé à Sky Sports après une soirée décevante à St Mary’s, et a déclaré: « Cela ressemble à une occasion manquée, mais c’est un autre point vers où nous voulons aller. Cela nous amène à 63 points; nous avons toujours su que nous avons d’autres matchs gagner cette saison, nous avons quatre matchs à disputer et nous sommes dans une excellente position.

« Nous n’avons pas fait assez pour gagner le match. Normalement, dans ce type de match, nous sommes très bons, mais nous n’avons pas accéléré le rythme du match jusqu’à ce que nous soyons passés derrière. Donnez du crédit à Southampton, ils ont défendu profondément et compacte. avec 10 hommes et cela nous a compliqué la tâche, mais nous sommes déçus.

« L’envoi était une avance pour nous, mais le jeu était trop lent, et la vitesse de notre jeu n’était pas tout à fait au rythme auquel vous voudriez déplacer le ballon. Nous sommes arrivés dans de très bonnes positions, mais nous n’avons pas tout à fait fait. cette précision ou le timing sur cette passe finale. C’est décevant, nous voulons toujours gagner et nous avons montré cette saison que nous sommes une équipe qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner, mais ce n’était tout simplement pas suffisant. «