Le patron de ‘Shantaram’ parle du rôle de Charlie Hunnam dans une nouvelle émission : Exclusif – Hollywood Life

Charlie Hunnam revient à la télévision huit ans après Fils de l’anarchie terminé pour la fascinante série Apple TV + Shantaram, où il joue un fugitif australien nommé Lin qui s’enfuit en Inde pour recommencer. Créateur/producteur exécutif Steve Lightfoot a loué la performance de Charlie en s’adressant EXCLUSIVEMENT à HollywoodLa Vie sur Shantaramqui est basé sur Grégory David Roberts‘ Roman de 2003.

« J’étais un grand fan de Charlie. Je pensais qu’il avait fait une telle variété de travail », nous a dit Steve à propos de l’acteur britannique de 42 ans. “Il était en fait attaché à l’émission quand je suis arrivé à bord. J’étais moi-même un grand fan du livre, et le fait qu’il était attaché était une autre raison pour laquelle je voulais le faire », a-t-il ajouté.

Steve, qui a créé la série dramatique en 12 épisodes avec Eric Warren chanteur, a expliqué comment les diverses compétences d’acteur de Charlie l’ont aidé à jouer le rôle de Lin. “C’est juste un acteur très talentueux. Il a ce mélange fantastique d’action difficile qu’il peut livrer, mais aussi de vulnérabilité émotionnelle quand c’est nécessaire qui correspond parfaitement au personnage de Lin », a déclaré Steve. “C’est ce type qui est déchiré entre faire des choses mauvaises et folles, puis être vraiment torturé par les séquelles de cela et devoir constamment faire face à sa propre nature. Je pensais juste que Charlie incarnait parfaitement cela.

Dans Shantaram, Lin s’échappe d’une prison australienne et déménage à Bombay dans les années 1980, mais il est encore loin d’être en sécurité. Il tombe amoureux de Karla (Antonia Desplat) et se lie d’amitié avec Prabhu (Shubbham Saraf). Le livre est raconté à la première personne, donc comme Steve l’a fait remarquer à HL, la série Apple est moins “restrictive” lorsqu’il s’agit d’explorer les histoires d’autres personnages.

“Je pense que nous travaillons très dur pour donner à chaque personnage sa propre histoire et que personne ne soit jamais juste un coup de pied dans l’histoire de quelqu’un d’autre”, nous a dit Steve. “Nous suivons des histoires sans le personnage de Lin.”

Steve a de grands espoirs que Shantaram gardera les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges, même ceux qui ont lu le livre. « J’espère qu’ils ne voient pas ce qui s’en vient et qu’ils décollent les couches. Je pense que c’est ce qui est si bien avec la télévision. Profondeur de caractère et combien nous pouvons emmener le public en balade avec quelqu’un », a expliqué Steve. «Et j’espère qu’ils adorent le souffle et l’ampleur de la série et ce monde que nous y mettons. C’est un monde que je n’ai jamais vu à la télévision auparavant et j’espère que les gens aimeront y être plongés.

Shantaram présente ses trois premiers épisodes le 14 octobre sur Apple TV+. De nouveaux épisodes seront diffusés du vendredi au 16 décembre.