Le patron de Scots BrewDog, James Watt, a escroqué 100 000 £ dans un complot de diffamation en ligne vicieux par un ex-amant

Le patron de BREWDOG, James Watt, a été soumis à une campagne de diffamation en ligne vicieuse qui l’a vu escroquer 100 000 £ par son ex comploteur, a statué un juge.

Emili Ziem, 29 ans, a juré de « faire tomber » M. Watt, 40 ans, et de créer de fausses pages de médias sociaux répandant des mensonges à son sujet – puis l’a escroqué en payant 25 000 £ à la fois pour démasquer les « trolls » malades.

Maintenant, à la Cour de session d’Édimbourg, Lord Brailsford a statué en faveur de M. Watt et a ordonné à Ziem de lui rembourser l’argent plus 500 000 £ de dépenses.

Il a déclaré: “J’ai souffert d’une détresse et d’une anxiété considérables.”

M. Watt a déclaré: «Au cours des deux dernières années, j’ai fait l’objet d’une campagne d’abus vicieuse et incessante, principalement par des comptes de trolls utilisant Instagram pour publier et partager des mensonges épouvantables à mon sujet (souvent directement à la famille et aux amis) – des mensonges qui étaient puis amplifié partout sur Internet.

«Cela a eu un impact personnel important et a été une énorme distraction. Je devais faire tout ce que je pouvais pour mettre fin à la campagne. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai fait un grand pas en avant pour y parvenir.

« Au début, je tiens à dire que je ne suis pas allé au tribunal à la légère, mais j’ai été harcelé, escroqué et diffamé, et cela m’a profondément affecté, ainsi que ma famille et mon entreprise. Je n’avais pas de choix.”

Le tribunal a jugé que l’escroc Ziem avait mené une escroquerie qui l’avait vue créer de fausses pages de médias sociaux qui répandraient des mensonges sur M. Watt sans méfiance.

Le couple a eu un premier contact en 2020 sur Instagram et s’est rencontré à plusieurs reprises tout en envoyant régulièrement des messages sur Whatsapp.

En mai 2021, de nombreux amis Instagram de M. Watt ont reçu des messages directs à son sujet d’un compte sous le nom de Laura Keller.

Les sous-ministres ont déclaré que M. Watt avait «trompé» les femmes.

Certaines des allégations l’ont même accusé de criminalité, ce qu’il a entièrement nié.

Au départ, il a ignoré les messages dans l’espoir qu’ils s’arrêteraient.

Mais plus tard ce mois-là, Ziem l’a appelé pour lui dire qu’elle avait rencontré l’un de ses ex lors d’une fête. La femme a dit à Ziem qu’un groupe de femmes conspirait pour “faire tomber” M. Watt.

Dans le même temps, des DM ont continué à être envoyés aux contacts de M. Watt avec les fausses déclarations. Ziem et M. Watt parlaient régulièrement de qui était derrière eux.

Ziem lui a dit qu’elle essayait de découvrir qui était responsable en se liant d’amitié avec une femme qu’elle soupçonnait.

Plus tard, elle proposerait de découvrir qui étaient les trolls pour 25 000 £ chacun.

Comment l’intrigue s’est déroulée M. Watt et Ziem se rencontrent pour la première fois sur les réseaux sociaux en 2020.

Se faisant passer pour «Laura Keller», elle commence à faire de fausses déclarations à son sujet en ligne à partir de mai 2021.

Ziem dit plus tard qu’elle essaie de se lier d’amitié avec des trolls abusant de M. Watt pour les attraper – mais veut 25 000 £ par cas.

M. Watt engage un cyber-détective après être devenu suspect.

Le juge décide que Ziem a orchestré la campagne de diffamation et est condamné à payer 600 000 £ de dommages et intérêts.

M. Watt a déclaré: «Mme Ziem a déclaré qu’elle pouvait m’aider à identifier les personnes responsables de la diffusion de mensonges faux et malveillants à mon sujet sur les réseaux sociaux et a demandé un paiement pour le faire.

“J’étais désespéré d’arrêter cet horrible abus, alors j’ai payé.”

Mais après avoir toussé quatre fois, M. Watt est devenu méfiant et a enrôlé un cyber-détective privé qui a révélé que Ziem était derrière les comptes.

Le magnat de la bière a déclaré: “Ce que nous savons maintenant, et le tribunal a découvert, c’est qu’elle était en fait l’un des auteurs et qu’elle exploitait un compte troll extrêmement actif contre moi dans le cadre d’un réseau cherchant à” me faire tomber “(ses mots ).

“Elle m’a donné sciemment de fausses informations dans le seul but de me tromper pour que j’accepte de la payer.

“Elle était, en fait, un élément clé d’un réseau impliqué dans une campagne visant à me faire le plus de mal possible, à moi et à mon entreprise, en diffusant des informations fausses et diffamatoires dans le but de me détruire personnellement et de nuire à notre entreprise.”

PI Michael Roberts – qui se spécialise dans le travail médico-légal numérique – a pu prouver que Ziem était derrière l’arnaque.

Il a envoyé au compte Laura Keller un DM qui comprenait un lien «piège-fil» qui identifierait où le message a été ouvert. Il a révélé qu’il s’agissait du Triangle scientifique d’Édimbourg, près de l’endroit où Ziem travaillait à l’époque.

Un deuxième message a été envoyé plus tard, indiquant qu’il provenait de South Queensferry, West Lothian – où Ziem vivait à l’époque.

Il a été établi plus tard que le haut débit était enregistré sous le nom de son ex-mari. Mais surtout, il n’y vivait plus, mais elle y vivait toujours.

La réclamation de M. Watt déclare: «Compte tenu de toutes les circonstances qui précèdent, le poursuivant croit et affirme raisonnablement que le défenseur, qu’il agisse seul ou en collaboration avec d’autres inconnus, a accès et contrôle le compte LK.

“Les liens TripWire ne sont accessibles que par une personne disposant des informations de connexion au compte LK.

James Watt et BrewDog Par Douglas Walker James Watt a fondé BrewDog avec son partenaire commercial Martin Dickie en 2007 et ils ont ouvert leur premier bar à Aberdeen deux ans plus tard. En juin de l’année dernière, plus de 100 employés ont signé une lettre ouverte affirmant que leur santé mentale avait souffert en raison d’une “culture de la peur” et d’une “attitude toxique”. Au cours du même mois, il est apparu que Watt vendait ses actifs liés à BrewDog au milieu de craintes de conflits d’intérêts. En janvier, une série Disclosure de la BBC a interviewé d’anciens employés de BrewDog qui ont déclaré qu’ils trouvaient difficile de travailler pour l’entreprise. Par la suite, Watt a déclaré que le programme était une “attaque” contre son entreprise et a menacé d’intenter une action en justice contre le diffuseur. En février, Watt a nié les accusations selon lesquelles il aurait regardé le personnel et a déclaré qu’il aurait pu être “perdu dans ses pensées” en observant le service du bar. En mars, il a signalé la BBC à l’Ofcom et a déclaré que le documentaire sur son entreprise était un “travail de hache” de “mensonges blessants”. Le même mois, il est apparu que Watt avait embauché des enquêteurs privés et il a révélé que c’était pour sauver son entreprise de 1,6 milliard de livres sterling des «trolls». En juillet, Watt a admis qu’il avait été «trop intense» et avait poussé les gens trop loin dans la gestion de la brasserie. Le mois dernier, Watt s’est brisé les clavicules et s’est retrouvé couvert de sang après une balade en VTT avec des fans.

“La combinaison de cela ayant été fait depuis le domicile de la défenseuse et séparément d’un endroit non identifié proche de son lieu de travail n’est susceptible d’aucune autre explication raisonnable.”

M. Watt a également exigé que Ziem soit interdit de transférer les sommes Bitcoin dans le but de “défaire sa réclamation”.

La réclamation décrit également les frais énormes que le patron de la brasserie a payés pour aller au fond des abus.

M. Roberts a été payé 236 000 £ pour son travail tandis que les autres travaux médico-légaux s’élevaient à 105 000 £.

Les autres frais de justice pour confirmer l’identité de Ziem – qui vit maintenant en Norvège – se sont élevés à 172 000 £.

La réclamation poursuit en déclarant que M. Watt a souffert “d’une détresse et d’une anxiété considérables”.

Le 2 septembre, un jugement a été rendu par Lord Brailsford statuant en faveur de M. Watt.

Il a déclaré: “Que le contrat ou autre arrangement par lequel le poursuivant a accepté de transférer au défenseur les actifs Bitcoin a été induit par une fausse déclaration frauduleuse faite par le défenseur.”

La décision a poursuivi: “Le prétendu transfert des actifs Bitcoin au défenseur a été vicié par sa fraude.”

Il a poursuivi en déclarant que Ziem devait retransférer le Bitcoin à M. Watt – qui s’est engagé à le donner à une association caritative.

Ironiquement, le fraudeur a contribué à un documentaire de la BBC Scotland plus tôt cette année intitulé The Truth About Brewdog.

Il a affirmé que M. Watt avait abusé de son pouvoir dans l’entreprise qu’il avait créée à Ellon, dans l’Aberdeenshire, en 2007 avec son ami Martin Dickie, 39 ans.

La BBC a depuis supprimé diverses affirmations faites dans le documentaire qui est toujours disponible en ligne.

M. Watt a admis plus tard qu’il avait poussé le personnel “trop ​​​​loin”.

Hier soir, Ziem a refusé de commenter.

