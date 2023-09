Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, se moque de s’être fait prendre au visage – et apporte une chemise de rechange à l’AGA | Nouvelles du monde

Michael O’Leary a ignoré ses inquiétudes concernant sa sécurité personnelle après que des manifestants contre le changement climatique lui ont jeté des tartes à la crème au visage, et affirme que l’industrie aérienne est injustement blâmée pour le changement climatique.

Le Ryanair Le PDG était accosté par deux femmes jeudi dernier devant la Commission européenne à Bruxelles alors qu’il s’apprêtait à déposer une pétition.

« Arrêtez la pollution de vos avions », ont-ils dit à M. O’Leary avant de lui offrir deux tartes à la crème.

S’adressant à Sky News avant l’AGA de Ryanair à Dublin, le haut dirigeant haut en couleur a plaisanté sur le fait de garder un œil sur les tartes volantes, mais a nié que l’incident l’ait amené à s’inquiéter pour sa propre sécurité alors que les manifestations pour le climat se poursuivent.

« Non, » il haussa les épaules. « De toute façon, nous avons eu 10 fois plus de publicité que ce que j’aurais fait pour une vieille pétition ennuyeuse, et si cela coûte un gâteau à la crème occasionnel, alors nous sommes partants. »

« C’est la première fois que les écologistes me donnent du gâteau », a-t-il plaisanté.

« Je pense que l’aviation est injustement blâmée pour le changement climatique. Le transport maritime représente 5 % des émissions de CO2 de l’Europe, les compagnies aériennes 2 %. Personne ne se plaint des ferries. Nous sommes un peu l’exemple du mouvement pour le changement climatique.

« En fait, j’ai une chemise de rechange aujourd’hui, juste au cas où. Des fous pourraient être lâchés dans le bâtiment – il y en a beaucoup dans un bâtiment de Ryanair. »

Lors de l’AGA, les actionnaires de Ryanair ont approuvé un énorme accord avec Boeing, qui verra la compagnie aérienne acheter 300 nouveaux avions 737-Max-10, permettant à Ryanair de presque doubler sa capacité de passagers au cours de la prochaine décennie.

M. O’Leary a déclaré aux actionnaires que ce serait « transformationnel ».

Le prix catalogue des 300 appareils s’élève à environ 32 milliards de livres sterling, mais le PDG a déclaré avoir obtenu des « remises très compétitives » auprès de Boeing.

Les avions Max-10 remplaceront les anciens 737NG de Ryanair et pourront transporter environ 40 passagers supplémentaires par avion, ce qui permettra une plus grande efficacité énergétique.

M. O’Leary a déclaré à Sky News qu’aucune clause de pénalité en cas de retard de livraison n’était incluse dans l’accord, après avoir déjà attaqué Boeing pour ne pas avoir livré à temps. Il avait décrit les patrons du constructeur de Seattle comme des « poulets sans tête », mais il adopte aujourd’hui un ton plus conciliant.

« Je pense que nous travaillons à nouveau en étroite collaboration avec eux, mais cela reste un défi », a-t-il déclaré. « Ils continuent de nous accuser de retards. Ces retards nous coûtent très cher. »

Certains facteurs échappaient au contrôle de Boeing, a-t-il reconnu, ajoutant que fabriquer des avions de passagers n’était pas aussi simple que « fabriquer de la nourriture pour chiens ».