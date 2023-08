Le patron de Ryanair dénonce le chaos du trafic aérien alors que le numéro 10 n’exclut pas que la compagnie aérienne française soit responsable du blocage de 200 000 personnes

Le patron de RYANAIR, Michael O’Leary, a fustigé les services nationaux du trafic aérien après que sa compagnie aérienne ait été contrainte d’annuler 250 vols.

Le numéro 10 n’a pas exclu qu’une erreur de la compagnie aérienne française soit à l’origine du « problème technique » qui a laissé 200 000 vacanciers bloqués.

Michael O’Leary de Ryanair a fustigé le NATS Crédit : AFP

Les passagers attendent à l’aéroport de Stansted, au nord de Londres, après le retard des vols britanniques Crédit : AFP

Les responsables du gouvernement et de l’aviation ont exclu que l’incident d’hier soit une cyberattaque.

Sources ce matin a suggéré que le problème pourrait être le résultat d’un plan incorrectement déposé par une compagnie aérienne française.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré à GB News : « Ce qui va se passer maintenant avec un incident de cette ampleur, c’est qu’il y aura une enquête indépendante revoir.

« L’Autorité de l’aviation civile rédigera dans les prochains jours un rapport que j’examinerai évidemment pour voir s’il y a des leçons à tirer pour l’aviation civile. avenirpour voir si nous pouvons à nouveau en réduire l’impact.

Le patron de Ryanair, M. O’Leary, a fustigé ce matin les NAT pour ce problème.



Il a déclaré : « Nous avons eu une journée très difficile hier en raison de la défaillance de l’ATC du NATS britannique.

« Je suis triste d’annoncer que nous avons dû annuler environ 250 vols, affectant les vols d’environ 40 000 passagers en raison de longs retards dans les plans de vol et du manque d’heures des équipages.

Il a ajouté : « Nous avons été en contact avec UK NATS, nous n’avons toujours pas eu d’explication de leur part sur ce qui a exactement causé leur panne hier et où se trouvaient les systèmes de sauvegarde.

« Il n’est pas acceptable qu’ils puissent simplement permettre que leurs systèmes informatiques soient démontés et que les vols de tout le monde soient annulés ou retardés. »

Le problème a commencé lundi après que le fournisseur ATC National Air Traffic Services (Nats) ait subi ce qu’il a décrit comme un « problème technique » l’empêchant de traiter automatiquement les plans de vol.

Cela a entraîné une restriction du nombre de vols tandis que les plans étaient vérifiés manuellement, entraînant l’annulation de plus d’un quart des vols dans les aéroports britanniques.

Nats a déclaré lundi à 15h15 que le problème avait été résolu, mais que les perturbations se sont poursuivies mardi, de nombreux avions et équipages n’étant pas en position.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré aux médias : « Je sais que les gens seront extrêmement frustrés par les perturbations qui les touchent.

« Heureusement, des choses comme celle-ci sont rares et le problème lui-même a été résolu en quelques heures, mais les perturbations se poursuivent évidemment et dureront encore un peu.

« Le secrétaire aux Transports est en dialogue constant avec tous les acteurs de l’industrie, il s’entretiendra spécifiquement avec les compagnies aériennes plus tard dans la journée et s’assurera qu’elles aident les passagers à rentrer chez eux le plus rapidement possible. »

Un porte-parole du NATS a déclaré : « Nous souhaitons réitérer nos excuses pour le problème technique d’hier affectant le contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni.

« Nous savons que de nombreuses personnes ont vu leurs projets de voyage perturbés et sont toujours confrontées aux conséquences des retards et des annulations.

« Nos systèmes fonctionnent normalement et nous travaillons avec les compagnies aériennes et les aéroports pour amener les gens là où ils doivent aller et éliminer le retard le plus rapidement possible.

« Une enquête approfondie est actuellement en cours pour comprendre la cause profonde de ce qui s’est passé et nous nous engageons à tirer les leçons nécessaires pour minimiser le risque qu’un incident similaire se reproduise. »