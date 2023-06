Le patron de RTE, Dee Forbes, suspendu au milieu d’un scandale sur le salaire de Ryan Tubridy | Nouvelles du monde

Le patron du radiodiffuseur irlandais RTE a été suspendu au milieu d’une controverse sur la fausse déclaration du salaire de sa star la mieux payée.

Le directeur général Dee Forbes devait démissionner le mois prochain mais a été suspendu mercredi, a révélé le conseil d’administration de RTE.

Cela survient un jour après qu’il s’est excusé et a admis que Ryan Tubridy avait reçu des paiements totalisant 345 000 € (295 000 £) de plus que son salaire publié entre 2017 et 2022.

Tubridy a animé pendant 14 ans le phare Late Late Show – une institution irlandaise – et présente désormais sur RTE Radio One.

Cependant, il a été remplacé sur son créneau du vendredi matin cette semaine.

Tubridy a déclaré qu’il était surpris d’apprendre les erreurs et que les procédures comptables n’avaient rien à voir avec lui.

« Il est regrettable que ces erreurs soient liées à la manière dont RTE m’a rapporté les paiements qui m’ont été versés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Mais je veux juste être clair : c’est l’affaire de RTE et je n’ai aucune implication dans le traitement comptable interne de RTE ni dans les déclarations publiques de RTE liées à ces paiements.

« Évidemment, je suis déçu d’être au centre de cette histoire, mais malheureusement je ne peux pas expliquer pourquoi RTE a traité ces paiements comme ils l’ont fait, ni répondre de leurs erreurs à cet égard. »

Les paiements supplémentaires ont été découverts lors d’un audit de routine.

Image:

Ryan Tubridy a dirigé le Late Late Show pendant 14 ans





Il a révélé que Tubridy avait un accord séparé – garanti par RTE – pour 75 000 € supplémentaires (64 000 £) par an.

Un partenaire commercial devait effectuer le paiement, mais lorsqu’il s’est retiré au bout d’un an, RTE a pris le relais, effectuant trois versements de 75 000 € au total.

Il a également été découvert que le salaire de Tubridy avait été sous-estimé de 120 000 € (102 000 £) de 2017 à 2019.

Un communiqué publié vendredi annonçait la suspension de Dee Forbes et ajoutait : « Des processus sont en cours et RTE doit être conscient de ses responsabilités légales et des droits des individus ».

RTE est financé par le public via une redevance annuelle de 160 € (137 £).

La ministre irlandaise de la Culture, Catherine Martin, s’est félicitée de la suspension par « souci de transparence » et rencontrera lundi le président du conseil d’administration de RTE pour discuter de la crise.

Mme Martin a déclaré qu’elle voulait des assurances que des changements seraient apportés et que quelque chose de similaire ne pourrait plus jamais se reproduire.

« La radiodiffusion de service public est si importante pour la société, pour la démocratie, et il ne fait aucun doute que des dommages ont été causés ici », a-t-elle déclaré.

« La confiance a été endommagée avec le public, mais je dirais que beaucoup de dégâts ont été causés au personnel, et c’est quelque chose sur quoi le conseil doit travailler, en rétablissant la confiance. »

Le vice-Premier ministre irlandais Micheal Martin a également qualifié l’incident de grave « abus de confiance ».