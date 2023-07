Le patron de RMT, Mick Lynch, riposte au chef de la TSSA dans l’escalade de la querelle syndicale ferroviaire à propos des grèves

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le patron du RMT a fustigé le chef de son syndicat frère après avoir affirmé qu’il avait mis des emplois en danger en poursuivant les grèves des cheminots.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), a riposté à Peter Pendle, le chef de la Transport Salaried Staffs Association (TSSA), l’accusant de « ne rien savoir de notre industrie ».

C’est venu après que M. Pendle ait dit L’indépendant que le RMT manquait de « réflexion stratégique » et accusait la direction syndicale d’avoir fait exploser un accord salarial qu’elle avait conclu avec les compagnies ferroviaires.

La querelle croissante entre deux des plus grands syndicats ferroviaires britanniques survient alors que des milliers de membres du RMT – y compris le personnel de la gare, les directeurs de train et le personnel de restauration – ont pris part à une nouvelle série de grèves dans un différend sur les salaires, les emplois et les conditions.

Interrogé sur les commentaires de M. Pendle, M. Lynch a déclaré que la TSSA est « en grande partie sans pertinence sur le chemin de fer » et risque de licencier des milliers de ses membres.

Il a déclaré à LBC que M. Pendle n’avait rien à voir avec la négociation de l’accord proposé, qui comprenait une augmentation de salaire de 5% et aucun licenciement obligatoire jusqu’en 2025.

« Peter Pendle n’a jamais travaillé sur le chemin de fer. Il ne connaît rien à notre industrie », a-t-il dit.

L’accord proposé était antérieur à la nomination de M. Pendle, mais la TSSA était constamment impliquée dans des pourparlers avec le Rail Delivery Group agissant au nom des sociétés d’exploitation ferroviaire. Selon le Trades Union Congress, le RMT compte 81 199 membres, tandis que le TSSA en compte 17 764.

Dans une attaque cinglante, M. Lynch a ajouté: «Ils ont décidé de se rendre dans ce différend et d’abandonner et donc des milliers de leurs membres seront licenciés s’ils ne font pas attention.

« Mais ils sont en grande partie sans pertinence sur le chemin de fer ces jours-ci, ils sont un très petit syndicat.

« Ils perdent tous leurs membres, ils n’ont presque plus personne qui travaille sur le chemin de fer. Ils sont donc un peu hors de propos dans le cadre de ce différend.

« Ils ont accepté quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, alors c’est à eux de décider. »

Les opérateurs ferroviaires, soutenus par le gouvernement, ont déclaré que le refus du RMT de signer l’accord signifiait qu’il ne défendait pas la TSSA.

Ils ont maintenant renié l’accord et ont décidé de fermer les billetteries – le personnel se préparant à jusqu’à 2 000 suppressions d’emplois.

Parlant de l’accord, M. Pendle a déclaré L’indépendant: « Le fond du problème, c’est qu’à cause de la ligne que prennent nos confrères, le deal – qui était une bonne affaire – a été balayé et tous ces changements sont imposés. Il faudrait donc remettre en question la réflexion stratégique de notre syndicat frère sur cette question.

Il a ajouté: « Le RMT, dans sa sagesse, a décidé de ne pas s’inscrire… ce n’est pas à moi de dire aux syndicats frères comment ils doivent mener leurs négociations…

« Je trouve juste la situation dans laquelle nous nous trouvons, où nous avions un accord, qui régissait [these changes] – Je veux dire, nous y sommes opposés, mais s’ils doivent être faits, ils doivent être faits correctement, et avec le moins de dommages possible pour les voyageurs et les personnes travaillant dans les guichets. Et mon point de vue est que cela ne se produit pas pour le moment.

M. Pendle a été nommé secrétaire général par intérim après que Manuel Cortes, qui a dirigé le syndicat pendant 11 ans, a pris sa retraite au milieu d’allégations de harcèlement sexuel. Il nie tout acte répréhensible et s’est excusé pour toute blessure causée par son comportement.