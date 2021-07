Le patron de RHOBH, Andy Cohen, révèle si Erika Jayne sera LICENCIÉE après avoir été accusée d’avoir volé de l’argent aux victimes de l’accident

Andy Cohen de BRAVO a révélé qu’il recevait des demandes de fans pour renvoyer la star de Real Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, de la série.

L’animatrice de 53 ans a déclaré que les téléspectateurs voulaient qu’elle parte après qu’elle et son ex avocat aient été accusés d’avoir volé des millions à ses clients.

Erika et ex Tom Girardi ont été frappés avec un procès pour détournement de fonds l’année dernière, avec le procès affirmant qu’il « a eu recours à détourner le produit des règlements », y compris ceux pour ceux qui ont perdu des êtres chers dans un accident d’avion.

La plainte l’accusait d’avoir détourné le produit du règlement afin de « continuer à financer ses somptueux fonds et ceux d’Erika. Modes de vie de Beverly Hills« , et les fans ne pensent pas que la personnalité de RHOBH devrait toujours être dans la série.

Andy a révélé dans son émission sur Radio Andy qu’il était trop tard pour cela, car la saison en cours a déjà été filmée et elle en fait partie.

Il a partagé: « Je reçois beaucoup de tweets de personnes disant: » Vous devez renvoyer Erika de la série. »

«Je me dis:« Vous vous rendez compte que le spectacle est terminé, nous l’avons tourné. Vous ne pouvez pas la retirer de la série.

Alors que les fans sont conscients de la situation juridique d’Erika, le scénario ne fait que commencer à se dérouler à l’écran, et Andy a déclaré que ce serait une montre « intéressante » pour les téléspectateurs lorsque les épisodes restants seraient diffusés.

« Ce que je trouve intéressant, c’est que les femmes l’ont découvert… cette saison, c’est comme un mystère qui se dévoile et à chaque épisode, vous commencez à en avoir un peu plus », a-t-il déclaré.

L’animateur a poursuivi: « Et je pense, je pense que cette semaine est l’épisode où le premier article sur Tom Girardi arnaquant ses clients sort.

«Et les femmes commencent à se rendre compte, elles commencent à se dire:« Attendez. Qu’est-ce que c’est ça?’





« Vous verrez la réaction à cette pièce au fil des semaines et c’est fascinant. »

Le scénario et la révélation se dérouleront au cours des prochaines semaines avec «au moins» 10 autres épisodes de RHOBH diffusés jusqu’en septembre.

Andy a taquiné que les retrouvailles seront encore une fois les plus juteuses car elles n’ont pas encore été filmées et elles ne seront tournées « qu’après la fête du Travail », ce qui permettra aux détails les plus récents de la vie d’Erika de faire partie du spécial.

