Le patron de Red Bull Christian Horner sur les pourparlers de Ferrari avant l’appel du moteur 2022 et exc

Christian Horner de Red Bull pense que leur nouvelle division des groupes motopropulseurs pourrait finir par fournir d’autres équipes de F1, le patron de l’équipe exprimant son enthousiasme pour l’avenir de l’équipe en tant que constructeur de moteurs et de châssis.

Horner a également expliqué comment Red Bull a tenu des « discussions exploratoires » avec Ferrari avant de décider de prendre le contrôle de son propre destin de moteur à partir de 2022.

Après que Honda ait quitté le sport à la fin de cette saison, Red Bull – les leaders actuels du championnat de F1 – reprendra la gestion de ces moteurs avant un gel prévu des moteurs de trois ans dans le sport avec une nouvelle installation de groupes motopropulseurs en construction à leur base à Milton Keynes.

L’équipe travaille ensuite à la production de sa propre unité pour la prochaine ère de règles de moteur du sport à partir de 2025. Mercedes, Ferrari et Renault sont les autres fournisseurs de moteurs du sport au-delà de cette année.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait conduire à ce que Red Bull Powertrains fournisse des équipes au-delà de la société sœur AlphaTauri à l’avenir, Horner a déclaré au podcast Beyond the Grid de F1 : « Je ne vois pas pourquoi car Red Bull sera le seul constructeur indépendant de Formule 1.

« Donc, nous ne sommes pas obligés de dire qu’il doit fonctionner au jus d’orange ou qu’il doit s’agir d’un V6 ou d’un V4 ou quoi que ce soit. Il s’agit de la Formule 1, elle doit sonner correctement, elle doit générer le nécessaire chevaux.

« Oui, il doit traiter les problèmes environnementaux, mais il n’y a pas de pré-requis établi par un OEM [Original Equipment Manufacturer] pour dire « c’est ce que le moteur doit être ».

« Donc je pense que ça a été de la musique pour Stefano [Domenicali, F1 president] et Ross [Brawn]’s les oreilles que soudainement, ils ne sont pas redevables uniquement aux OEM des fabricants. «

Honda a annoncé en octobre dernier que son dernier passage en F1 se terminerait à la fin après sept saisons à la fin de 2021, Red Bull annonçant ensuite en février qu’ils avaient conclu un accord pour reprendre le produit du constructeur japonais après que le sport ait convenu d’un moteur économique. gel à partir de l’année prochaine.

Depuis l’annonce de sa sortie de la F1 et le développement d’un nouveau moteur pour 2021, Honda a remporté quatre victoires en huit courses cette saison, Red Bull menant Mercedes dans la course aux deux titres mondiaux.

« Je pense qu’ils adorent ça », a déclaré Horner à propos des sentiments de Honda sur cette saison jusqu’à présent. « Ils ont pris leur décision, ils se retirent officiellement à la fin de l’année, et c’est vraiment dommage.

« Nous aurions aimé qu’ils restent plus longtemps, nous sommes sur le point d’être gelés pour les trois prochaines années, donc les coûts sont beaucoup plus contrôlés. Ils ont travaillé très dur pour se mettre dans une position compétitive.

« Certes, l’année prochaine, nous visons à maintenir une certaine forme de relation.

« Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails des discussions, mais nous visons un atterrissage plus doux que possible car c’est un énorme défi de repartir de zéro en tant que constructeur de moteurs. »

Le chef de Red Bull a également rappelé les progrès qui les ont conduits finalement à faire le « grand et audacieux pas » pour faire cavalier seul au début de cette année.

« La chose la plus naturelle était d’avoir une discussion avec les fournisseurs existants », a raconté Horner. « Mercedes était une conversation très courte et Toto [Wolff] n’était manifestement pas particulièrement intéressé par celui-là.

« En fait, Renault, leurs aspirations en tant qu’équipe n’incluaient pas la fourniture d’une équipe comme Red Bull. La plus disposée était probablement Ferrari.

« Et, vous savez, nous avons eu des discussions exploratoires, mais être client, donc devoir accepter toute l’intégration, en particulier avec les nouvelles réglementations à venir, serait une pilule extrêmement difficile à avaler, c’est donc à ce moment-là que nous avons commencé à explorer la possibilité : ok, comment relever ce défi à la manière de Red Bull et voir si nous pouvons conclure un accord avec Honda dans un avenir prévisible ?

« Le gel était fondamental pour cela parce que nous n’aurions pas la capacité de développer un moteur. »

Après avoir attiré de nombreux membres du personnel de la division des moteurs de son rival Mercedes à Brixworth, à proximité, pour rejoindre leur nouveau projet, Horner pense que l’entreprise est motivée pour ce qui l’attend.

« Nous avons une telle force dans l’organisation que nous sommes prêts à relever ce défi », a-t-il ajouté. « C’est un défi passionnant et qui a été pleinement relevé.

« Adrien [Newey] est excité à ce sujet. Pierre Waché [Red Bull technical director] se met au travail aux côtés du directeur technique des groupes motopropulseurs de Ben Hodgkinson qui nous rejoindra. C’est vraiment excitant.

« Et, bien sûr, nous allons hériter de plus de 100 personnes de DRH [Honda R&D] ROYAUME-UNI. Les moteurs sont exploités à partir de Milton Keynes au Royaume-Uni par Honda et toutes ces personnes talentueuses qui sont ici sur la piste pour piloter et exploiter ces moteurs deviendront des employés de Red Bull. »