Le patron de Red Bull, Christian Horner, s’en prend à ses rivaux à propos des spéculations sur le plafond budgétaire de la F1

Christian Horner dit que Red Bull est convaincu d’avoir respecté le plafond des coûts et dénonce les commentaires “inacceptables” d’autres équipes et aimerait savoir d’où proviennent leurs informations.

Christian Horner a dénoncé des équipes de F1 rivales pour avoir fait des “allégations fictives” sur Red Bull, au milieu des spéculations selon lesquelles la FIA annoncera la semaine prochaine que deux équipes ont dépassé le plafond budgétaire 2021 du sport.

La F1 a introduit un plafond budgétaire la saison dernière de 145 millions de dollars (114 millions de livres sterling) et des rapports jeudi avant le Grand Prix de Singapour de ce week-end ont affirmé que Red Bull faisait l’objet d’une enquête pour violation de la réglementation, avant que le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ne déclare vendredi que c’était un ” secret de polichinelle” dans le paddock qu’une équipe dépassait “massivement” la limite.

Des personnalités clés de plusieurs autres équipes, dont Ferrari, ont également discuté publiquement de la question avant que Horner n’offre une réponse féroce lors de la conférence de presse officielle des directeurs d’équipe samedi.

Horner, comme il l’avait fait vendredi, a insisté sur le fait que Red Bull était confiant dans sa soumission, et a fait allusion à la possibilité d’une action en justice alors qu’il qualifiait les commentaires d’autres équipes de “diffamatoires” et a déclaré que l’équipe “examinait quelles options” sont disponibles. pour eux.

“Nous avons été un peu surpris par les commentaires de deux de nos équipes rivales hier”, a déclaré Horner.

“La soumission entre l’équipe et la FIA est confidentielle. Je n’ai aucune idée du résultat des soumissions de nos rivaux, ou de leur traitement comptable ou ainsi de suite, donc je serais intrigué de savoir où leur source d’information pour ces réclamations fictives sont venues.”

La FIA, qui devrait faire une annonce officielle le 5 octobre sur tout dépassement du plafond budgétaire, a déclaré vendredi soir qu’elle avait noté “des spéculations et des conjectures importantes et non fondées” sur le sujet et que son évaluation en cours serait “suivie”. sans tenir compte d’aucune discussion extérieure.”

Les sanctions potentielles pour les équipes reconnues coupables d’avoir enfreint le règlement pourraient aller de sanctions financières à la déduction de points, la catégorisation de l’infraction comme “mineure” ou “matérielle” étant le facteur crucial.

Le pilote Red Bull Max Verstappen a devancé Lewis Hamilton de Mercedes pour le championnat du monde 2021 et a sa première opportunité de décrocher une couronne 2022 presque confirmée à Singapour après avoir dominé la campagne en cours.

Horner a ajouté: “Les (commentaires d’autres équipes) sont extrêmement diffamatoires, et nous en prenons ombrage. On ne peut que supposer que ce n’est pas une coïncidence si c’est à un moment où Max a sa première frappe au championnat du monde.

“Comment diable ont-ils ces informations ? Où ont-ils ces connaissances ? La FIA a même déclaré qu’ils n’avaient même pas terminé leur processus.

“Donc, à moins qu’il n’y ait un retrait clair de ces déclarations, nous prendrons cela très au sérieux et examinerons quelles sont les options qui s’offrent à nous, car il est absolument inacceptable de faire des commentaires du type de ceux qui ont été faits hier, qui sont totalement diffamatoire pour l’équipe, les marques et même pour la Formule 1.”

Après que Horner ait déclaré vendredi qu’il “n’était pas au courant” d’une quelconque violation de la réglementation par Red Bull, Wolff a déclaré Sky Sports F1 que les commentaires de Horner étaient “drôles”, et a déclaré que les violations présumées sont un “problème de poids lourd” qui aura des implications sur les résultats des trois championnats du monde de 2021-2023.

Wolff a également exhorté le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, à adopter une “position ferme” sur la question et a déclaré qu’il était “d’une énorme importance” que la réglementation soit contrôlée.

Horner, lors de la discussion des commentaires de Ferrari et Mercedes, a déclaré: “Alors peut-être que lorsque ces accusations sont portées, les gens dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres, et nous prenons ombrage et extrêmement au sérieux les remarques qui ont été faites, car est-ce une coïncidence que Max a sa première chance de remporter un titre mondial, et ici nous ne parlons que de plafonds de coûts plutôt que de la performance phénoménale qu’il a eue cette année.

“Je pense que c’est une tactique sournoise qui a été employée pour nuire peut-être à un manque de performance en piste cette année, et bien sûr, quand des références seront faites à l’année dernière, cette année, l’année prochaine, nous allons prendre cela très au sérieux.

“C’est donc un problème pour la FIA, mais aussi pour Red Bull de considérer quelle est notre position avec ces commentaires qui ont été faits.”

“Wolff prétend que c’est complètement nul”

Parler à Sky Sports F1 Peu de temps après sa conférence de presse explosive, Horner a en outre répondu vendredi à l’affirmation de Wolff selon laquelle Red Bull faisait l’objet d’une enquête depuis “des semaines et des mois”.

“Nous pensons que notre soumission est entièrement conforme à la réglementation. Elle doit être signée par nos auditeurs en mars, ce qui a été fait”, a déclaré Horner.

“Mais, bien sûr, c’est la première année de ces réglementations sur le plafonnement budgétaire et il y a un processus avec la FIA dont j’ai entendu parler, par exemple, nous avons fait l’objet d’une enquête pendant six mois.

“C’est complètement nul, nous avons entendu la FIA il y a 10 jours demander des éclaircissements, comme vous le feriez dans un audit standard. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une enquête de six mois et la plupart du temps nous avons eu visites qu’ils ont été en route de Brackley.

“C’est frustrant et quelque peu décevant d’avoir ces allégations très graves portées contre vous, contre l’équipe, les gens, et quand j’entends que Mercedes a pris la peine de faire 40 licenciements, c’est moins de 50% des licenciements et douleur que nous avons vécue chez Red Bull Racing.

“C’est fictif et nous sommes extrêmement déçus. J’ai été ravi de voir la FIA sortir et dire qu’ils sont dans leur processus, aucun résultat n’a actuellement été donné et fourni, alors suivons ce processus et voyons où nous aboutissons.”

Brundle : “Ce serait un non-sens de changer les résultats 2021”

S’exprimant samedi, Sky Sports F1 Martin Brundle a déclaré que toute infraction doit être fortement surveillée, mais a mis en garde contre l’idée de modifier les résultats du championnat du monde de l’an dernier.

“Je pense que tout cela pourrait finir par devenir noir pour être honnête, mais nous devrons attendre et voir”, a déclaré Brundle.

“Les cadres supérieurs de ces entreprises doivent s’y inscrire, ils sont audités, c’est un problème très grave et surtout pour des entreprises comme Mercedes Benz, où la gouvernance d’entreprise d’une organisation comme celle-là est super importante.

“La Formule 1 est dans une position incroyablement bonne en ce moment et l’une des pierres angulaires de cela est de plafonner ce que les équipes peuvent dépenser.

“Cela rapproche la concurrence, cela empêche les fabricants de quitter ce secteur parce que c’est tout simplement trop cher. Il doit être contrôlé, il doit être fortement contrôlé.

“Je peux imaginer qu’il y a 100 000 petites dépenses qui tombent dans des zones grises qui sont discutables et comme je l’ai dit, elles jouent toutes avec le système.

“Si quelqu’un a trop joué avec le système, il devra subir une lourde pénalité pour cela.

“Cela ne peut pas avoir d’impact sur la saison dernière, ce serait un non-sens d’essayer de démêler tout cela maintenant.”