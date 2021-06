Le patron de Real Housewives, Andy Cohen, révèle qu’UNE AUTRE ancienne star revient après que Heather Dubrow a confirmé son retour au RHOC

Le patron de REAL Housewives, Andy Cohen, a révélé qu’UNE AUTRE ancienne star revenait à un spectacle de la franchise populaire.

L’homme de 53 ans a partagé la nouvelle après que Heather Dubrow a été confirmée pour retourner à De vraies femmes au foyer du comté d’Orange.

9 Andy a révélé qu’UNE AUTRE ancienne star revient dans la franchise Real Housewives Crédit : Getty Images – Getty

9 La nouvelle arrive peu de temps après l’annonce du retour de Heather au RHOC Crédit : Getty

En apparaissant sur le podcast de Heather Le monde de Heather Dubrow, Andy a déclaré : « J’ai parlé à quelqu’un d’autre dans une situation similaire dans une autre ville et ils m’ont dit : ‘Tu sais quoi ? Je ne le dirai à personne.

« Et j’étais comme, ‘S’il vous plaît, ne le dites à personne.’ Et ils ont dit : ‘Non, je ne le suis pas. Je ne veux l’avis de personne. J’ai pris ma décision et je ne veux pas que quelqu’un me dise de ne pas le faire ou pourquoi c’est une mauvaise idée ou quoi que ce soit d’autre. C’est en train d’arriver.

le Bravo le patron n’a pas précisé quelle franchise Real Housewives verra un autre visage familier, bien qu’il semble que la star mystérieuse soit définitivement à bord pour revenir à la télé-réalité.

Il a été révélé mardi que Heather, 52 ans, revient au RHOC après avoir quitté le salon en 2016.

Pendant ce temps, un porte-parole de Bravo a confirmé le départ de Kelly Dodd, Braunwyn Windham Burke et Elizabeth Lyn Vargas à Variété.

9 Andy n’a pas révélé qui est la femme mystère Crédit : Bravo

9 La star de retour n’hésite pas à revenir à la franchise Crédit : Getty Images – Getty

le RHOC Les contrats des stars n’ont pas été renouvelés pour la saison prochaine, dont le tournage devrait commencer le mois prochain.

Étoiles actuelles Shannon perle, Gina Kirschenheiter, et Emilie Simpson reviendra pour la saison à venir, tandis que RHOC devrait ajouter une ou deux nouvelles femmes à la distribution.

Heather a déjà joué dans l’émission Bravo de la saison 7 à 11.

Elle était surtout connue des fans de la série pour son esprit vif, son style conflictuel et son mariage avec le chirurgien plasticien et star de Botched Terry Dubrow.

Peu de temps après l’annonce de Bravo, The Sun a rapporté en exclusivité que Kelly, 45 ans, est « furieuse » de son licenciement.

9 Le retour de Heather au RHOC a été annoncé mardi Crédit : Getty

9 Braunwyn et Kelly ont été retirés de la série Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

9 Elizabeth ne reviendra pas non plus pour la saison suivante Crédit : Bravo

Alors que beaucoup RHOC les fans sont dévastés par le remaniement de la distribution, certains ont appelé au déménagement car Commentaires passés de Kelly devaient « revenir pour la majorité des téléspectateurs de Bravo », a déclaré une source au Sun.

L’initié a expliqué: « Les commentaires de Kelly sur Covid, Black Lives Matter et d’autres problèmes politiques et sociaux ont finalement été la raison pour laquelle elle a été licenciée.

« Elle est très contrariée, bien sûr. Elle a le sentiment d’avoir été traitée injustement mais est excitée pour ses prochains projets, sa carrière ne fait que décoller. »

Kelly et Heather se sont disputées pendant leur temps ensemble sur RHOC.

9 Kelly serait « furieuse » de son licenciement Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

« Il y a définitivement du ressentiment à propos du retour d’Heather à sa place, Kelly n’est pas contente de ça.

« Mais elle souhaite finalement bien à la série et veut avancer dans sa vie », a insisté l’initié.

Une source proche de Kelly a déclaré qu’elle était « surprise d’entendre que les téléspectateurs ne la soutenaient pas » car sa « page Instagram est remplie de milliers de commentaires offrant amour et soutien ».