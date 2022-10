Le patron de QPR, Mick Beale: Pourquoi j’ai refusé de passer aux Wolves en Premier League | Nouvelles du football

Lorsqu’un club de Premier League appelle au championnat, ce n’est pas souvent la réponse est non.

Mais Mick Beale n’est clairement pas un manager ordinaire. La semaine dernière, il a choisi de rester avec QPR, après avoir refusé une approche officielle pour prendre le relais chez Wolves.

C’était une décision assez audacieuse, mais Beale a estimé qu’il devait prendre après avoir convaincu tant d’autres d’adhérer à ses plans.

“Je n’étais manager que depuis quatre mois”, raconte Beale Sports du ciel de sa décision. “Seize matchs à ce moment-là, et j’appréciais vraiment ça. J’avais persuadé beaucoup de gens de venir ici au club, en termes de joueurs et de personnel, il était donc important que je reste ici.

“Je n’ai pas d’agent ou de représentant et je n’en ai jamais. Je suis entraîneur de football donc je ne ressens pas le besoin d’en avoir un, et c’est peut-être là que beaucoup de choses se perdent dans la traduction, car il n’y a pas un pour contrôler le bruit.

“J’ai eu une conversation avec Les [Ferdinand – director of football at QPR] tôt dans la semaine et il n’avait rien entendu, et moi non plus. Alors nous nous sommes contentés de continuer comme d’habitude.

“Nous avons remporté une grosse victoire contre Cardiff mercredi soir, c’était une soirée vraiment positive pour le club. Puis après le match, je suis allé voir tous les médias et c’est là que j’ai entendu qu’il y avait une approche officielle.

“De retour à l’hôtel, j’avais probablement quatre ou cinq heures pour moi pour la première fois depuis quelques jours. J’avais eu plusieurs appels de personnes différentes pour me donner leur avis et j’en avais demandé à quelques autres.

“Je dois admettre qu’il n’y avait pas de sommeil entre minuit et 5h du matin parce que je jouais tout et ce que je ressentais à propos de tout, mais je revenais juste à la même chose.

“Puis le matin, je suis venu ici et j’ai parlé aux propriétaires, Les et Lee Hoos, le PDG, et nous étions tous unanimes à vouloir poursuivre le projet ici.”

La réputation de Beale s’épanouit. Auparavant entraîneur de l’académie de Chelsea et de Liverpool, il a ensuite passé du temps comme assistant à Sao Paulo au Brésil, avant de travailler sous Steven Gerrard aux Rangers puis à Aston Villa.

Avant le voyage de vendredi soir à Birmingham – en direct sur Ciel Sports Football – trois points amèneraient QPR en tête du classement avant le reste du week-end.

S’ils continuent à pousser dans la bonne direction, il y a toutes les chances qu’il devienne un manager de haut vol avec QPR.

Mais Beale n’est pas pressé.

“La Premier League a évidemment les finances et c’est la ligue mondiale”, dit-il. “Tout le monde veut y travailler. J’ai eu la chance d’y travailler en tant qu’assistant l’année dernière et pour de grands clubs dans leurs académies, donc j’ai l’impression de connaître la ligue.

“Mais il s’agissait de venir à QPR et d’aider à construire un club de football. C’est une jeune équipe et un projet passionnant. Le club m’avait donné l’opportunité d’être un premier manager, et je ne néglige pas ces choses à la légère. Je sais que je dois éliminer des saisons en tant qu’entraîneur pour prouver ma valeur sur une période plus longue que cela.

“Les loups sont un club fantastique avec des joueurs fantastiques, donc évidemment en tant qu’entraîneur de football, la tentation était là, mais rien de plus. Je ne poursuis pas la Premier League tôt ou les finances. J’essaie de construire mes références en tant que manager de football, et je pense que le meilleur endroit pour le faire est ici.”

Et si QPR continuait d’exceller et que l’action de Beale continuait d’augmenter ? Combien de temps pouvait-il de manière réaliste repousser les approches des plus gros poissons ?

“Il y a eu des conversations en interne”, dit-il. “Il y a eu des assurances faites de mon côté envers les clubs et envers les joueurs.

“Je ne veux pas de spéculation autour de l’équipe de direction parce que cela n’aide pas. Dans le football, nous sommes habitués à ce qu’il y ait des spéculations autour des joueurs, c’est la norme, mais je pense que quand c’est autour de l’équipe de direction, cela peut déstabiliser le club et Je ne veux pas ça.

“Il était important que nous ayons eu une conversation par la suite pour obtenir une réelle clarté, et il est important que ces conversations se poursuivent. Il ne s’agit pas d’un manque d’ambition, il s’agit du fait que j’apprécie vraiment le projet que nous avons ici et l’autonomie avec laquelle je dois travailler. l’équipe d’entraîneurs.

“J’ai adhéré au parcours de QPR et de ces jeunes joueurs, et nous ne savons pas où cela nous mènera.

“Rien n’est garanti, et je ne suis certainement pas sous pression pour obtenir une promotion. C’est l’objectif ultime à atteindre.

“Je suis sûr que si nous faisons tous bien, joueurs et staff, il y aura des spéculations. Mais j’ai assuré au club que c’est là que je veux être.”

Vous pouvez être sûr que toutes les personnes associées à QPR seront ravies d’entendre ces mots.