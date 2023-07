Quitter Wycombe Wanderers après une décennie en charge allait toujours être difficile pour Gareth Ainsworth.

Le manager anglais était adoré par les Chairboys, après avoir mené le club de la Ligue 2 à un passage improbable dans le championnat en 2020/21, avant de redescendre en Ligue 1 l’année suivante. Avec QPR dans une situation désespérée lorsque l’homme de 49 ans a pris ses fonctions en février, beaucoup pensaient qu’Ainsworth était fou d’échanger un concert à long terme contre un rôle qui aurait facilement pu se terminer par une relégation au troisième niveau.

« Nous venions d’en gagner cinq lors de la rotation en Ligue 1 lorsque j’ai pris la décision de partir, alors naturellement, beaucoup de gens m’ont demandé si j’avais fait une erreur », a déclaré Ainsworth. QuatreQuatreDeux après avoir mené QPR à la survie la saison dernière. « Je ne l’ai vraiment pas fait. Je ne suis pas quelqu’un qui a des regrets. Mon objectif est simplement de ramener ce club à sa place. Écoutez, les problèmes de ce club ne seront pas résolus du jour au lendemain – les supporters doivent comprendre qu’il y a des problèmes. des temps difficiles à venir – mais je sais que j’ai pris la bonne décision en venant ici. »

Pourtant, le patron amoureux du rock a estimé qu’il était temps de découvrir à quel point il était vraiment un bon manager.

« Les gens disaient que j’avais un travail à vie chez Wycombe – ce qui est bien évidemment, mais ce n’est pas tout », dit-il. « Je voulais me remettre au défi. La question brûlante en moi a toujours été : ‘Puis-je réussir au plus haut niveau ?’

Ainsworth était un favori des fans de QPR en tant que joueur et a vu l’opportunité de les mener dans une nouvelle ère comme une perspective passionnante, malgré le besoin d’investissement du club.

« Pour être honnête, je ne sais pas si je peux. Je n’ai aucune idée de la façon dont quelqu’un comme moi s’en sortirait au plus haut niveau. Alors, j’ai fait le pas pour me mettre au défi autant que n’importe quoi. J’ai passé de bons moments ici comme un joueur et en tant que jeune entraîneur – maintenant la tâche est de créer plus de souvenirs en tant que manager. »

Ainsworth a connu un début de vie difficile en tant que gaffer QPR, mais a finalement aidé à éloigner le club de la zone de relégation du championnat vers la sécurité. Sa tâche est maintenant de diriger le club à travers des moments difficiles, dans le but ultime de revenir un jour en Premier League.

