L’entraîneur de Porto, Sergio Conceicao, a déclaré qu’il avait été insulté par son homologue de Chelsea Thomas Tuchel après le match retour en quart de finale de la Ligue des champions mardi.

Chelsea a progressé jusqu’aux quatre derniers de la compétition après un résultat de 2-1 au total malgré une défaite 1-0 contre Porto la nuit à Séville.

Après le coup de sifflet final, Tuchel a étreint son équipe d’entraîneurs avant de marcher en direction du quatrième officiel et de Conceicao.

Tuchel a tendu le bras droit pour une apparente bosse de poing avec Conceicao qui a été acceptée à contrecœur, avant de s’éloigner alors que le patron de Porto échangeait des mots avec lui.

« J’ai été insulté par cet homme [in reference to Tuchel, who was also in the mixed zone giving an interview] qui est ici à côté de moi », a déclaré Conceicao Chaîne de télévision portugaise TVI24. « J’ai dit à l’arbitre que le quatrième officiel avait entendu ces insultes. C’est tout. »

Conceicao n’a pas révélé les mots exacts que Tuchel lui a dit, mais a dit à son conférence de presse d’après-match: « Ça ne sert à rien d’en parler. Mon anglais n’est pas parfait. Il n’y a pas eu d’échange de mots, j’étais inquiet et concentré sur le jeu. Je n’ai pas compris la raison de la réaction. J’ai entendu des insultes, ce n’est pas joli , mais c’est fini.

« Mon irritation à la fin était liée à ça parce que je ne lui ai même pas parlé pendant le match, je n’ai pas regardé leur banc, mais le jeu. J’étais inquiet pour le match. »

La tension entre les entraîneurs était apparente au début du match. Tuchel a protesté vigoureusement auprès du quatrième officiel et sur le banc de Porto après un coup de coude du capitaine de Porto Pepe sur Kai Havertz à la troisième minute tandis qu’à la 29e minute, Conceicao s’est plaint après la faute de Cesar Azpilicueta sur Otavio.

Joueurs de Chelsea et de Porto devait être séparé après le coup de sifflet final, tandis que Pepe a été vu pointer du doigt avec colère Tuchel. Après le match, le patron de Chelsea a minimisé l’incident.

« C’était juste une petite dispute entre moi et l’entraîneur [Conceicao]», A déclaré Tuchel lors de sa conférence de presse.« Et puis tout le monde me suivait soudainement, je pensais que c’était entre moi et l’entraîneur mais évidemment ce n’était pas. Pas de mal. »