Le patron de Poppa déclare que Geoffrey Owens ajoute « un bon point de pression » à la dynamique familiale de la série

La belle-famille ne comprend tout simplement pas.

CBS à venir La maison de papa (dont la première est le lundi 21 octobre à 8h30/7h30) explore la relation entre un disc-jockey grincheux (Damon Wayans) et son fils adulte Junior (Damon Wayans Jr.) dont il se retrouve encore occasionnellement parent. Mais à part le père et le fils, il y en a beaucoup d’autres sur la photo avec lesquels le grincheux Poppa se retrouvera en désaccord cette saison, y compris le beau-père de Junior, joué par Le spectacle Cosby’Il s’agit de Geoffrey Owens.

Comme signalé précédemmentlorsque nous rencontrons Junior pour la première fois, il exerce un métier de vendeur qu’il déteste, tout en essayant de garder vivante son étincelle artistique. Mais ce qui complique les choses, c’est le fait que son beau-père, JJ, lui a confié le poste, un fait qui crée de nombreuses divisions entre Junior et sa femme Nina (Tetona Jackson). Et tandis que Junior et JJ traversent quelques moments difficiles tout au long de la première saison, Poppa et JJ le feront aussi.

« Nous allons voir une bonne partie de Geoffrey », a déclaré le showrunner et producteur exécutif Dean Lorey à TVLine. «Nous aimons Geoffrey et nous aimons la complication que cela impose à Nina et Junior parce que [J.J.] acheté leur maison. Cela fait déjà de lui une présence assez dominante. Et il réussit. Il est en quelque sorte tout ce que Junior n’est pas à ce stade de la série. Il est plus âgé, expérimenté, riche, tout cela, et nous pensons que c’est un bon point de pression.

Geoffrey Owens

Le casting d’Owens a servi de réunion pour Wayans, puisque les deux acteurs sont allés au lycée ensemble dans la vraie vie. « Lui et moi étions assis sur le plateau et nous nous souvenions de tous les professeurs et des événements qui s’étaient produits », explique Wayans, rappelant comment l’un de leurs professeurs avait joué un petit rôle dans le film original. Arbre film. « Nous riions simplement du nombre de personnes et de choses que nous avions en commun. C’est effrayant.

Étant donné que la série est vaguement basée sur la vie des Wayans et utilise beaucoup de leurs histoires réelles à l’écran, Poppa et JJ ont été écrits pour être d’anciens camarades de classe du lycée. Mais il s’avère que les deux hommes n’étaient pas et ne sont toujours pas les meilleurs amis. Au contraire, comme nous le découvrons dans la première, les deux pères ont une rivalité de plusieurs décennies qui va et vient au fur et à mesure que la série progresse.

«Il y a quelque chose chez les gens qui vous connaissent et connaissent votre histoire», dit Lorey. «Même si Poppa et lui ne sont pas toujours d’accord, vous êtes toujours attirés par les personnes qui ont une histoire avec vous. C’est une autre chose que nous voulons explorer. —Avec le reportage de Keisha Hatchett