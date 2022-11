Le patron de Oath Keepers coupable de complot séditieux dans 1/6 affaire

WASHINGTON (AP) – Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été reconnu coupable mardi de complot séditieux pour un complot violent visant à annuler l’élection du président Joe Biden, offrant au ministère de la Justice une victoire majeure dans sa poursuite massive de l’insurrection du 6 janvier 2021.

Un jury de Washington, DC, a déclaré Rhodes coupable de sédition après trois jours de délibérations dans le cadre d’un procès de près de deux mois qui a présenté les efforts du groupe d’extrême droite pour maintenir à tout prix le républicain Donald Trump à la Maison Blanche. Rhodes a été acquitté de deux autres accusations de complot.

Le verdict marque une étape importante pour le ministère de la Justice et devrait ouvrir la voie aux procureurs pour qu’ils avancent à toute vapeur dans les prochains procès d’autres extrémistes accusés de sédition.

Cela est également susceptible d’enhardir les enquêteurs, dont le travail s’est étendu au-delà de ceux qui ont attaqué le Capitole pour se concentrer sur d’autres liés aux efforts de Trump pour annuler les élections de 2020. Le procureur américain Merrick Garland a récemment nommé un procureur chevronné, Jack Smith, pour servir de conseiller spécial chargé de superviser les principaux aspects d’une enquête sur les efforts visant à renverser l’élection ainsi qu’une enquête distincte sur la conservation de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride, en mars. a-Lago.

À l’aide de dizaines de messages cryptés, d’enregistrements et de vidéos de surveillance, les procureurs ont fait valoir que Rhodes avait commencé peu après les élections de 2020 à préparer une rébellion armée pour arrêter le transfert du pouvoir présidentiel.

Au cours de sept semaines de témoignages, les jurés ont entendu comment Rhodes avait rallié ses partisans pour se battre pour défendre Trump, discuté de la perspective d’une guerre civile “sanglante” et averti que les gardiens du serment pourraient devoir “se lever en insurrection” pour vaincre Biden si Trump ne le faisait pas. t agir.

L’un des coaccusés de Rhodes – Kelly Meggs, le chef de la section floridienne des Oath Keepers – a également été reconnu coupable de l’accusation de sédition, tandis que trois autres coaccusés ont été innocentés. Les jurés ont déclaré les cinq accusés coupables d’obstruction à une procédure officielle : la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden.

Rhodes et Meggs sont les premières personnes en près de trois décennies à être reconnues coupables de l’accusation rarement utilisée de l’époque de la guerre civile lors du procès. Un complot séditieux appelle jusqu’à 20 ans derrière les barreaux.

Rhodes a l’intention de faire appel, a déclaré l’avocat de la défense James Lee Bright aux journalistes. Un autre avocat de Rhodes, Ed Tarpley, a décrit le verdict comme un “sac mitigé”, ajoutant : “Ce n’est en aucun cas une victoire totale pour le gouvernement”.

“Nous avons l’impression d’avoir présenté une affaire qui a montré par des preuves et des témoignages que M. Rhodes n’a pas commis le crime de complot séditieux”, a déclaré Tarpley.

En procès aux côtés de Rhodes, de Granbury, Texas, et de Meggs, se trouvaient Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la Marine à la retraite de Virginie ; et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de miliciens de l’Ohio.

Caldwell a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation et acquitté de trois autres, dont la grave accusation de complot séditieux. Son avocat, David Fischer, a qualifié le verdict de “victoire majeure” pour son client et de “défaite majeure” pour le ministère de la Justice. Il a également déclaré qu’il ferait appel des deux condamnations.

La sélection du jury pour un deuxième groupe de gardiens du serment faisant face à des accusations de complot séditieux devrait commencer la semaine prochaine. Plusieurs membres des Proud Boys, dont l’ancien président national Enrique Tarrio, doivent également être jugés pour sédition en décembre.

Les avocats de la défense ont accusé les procureurs de déformer les propos de leurs clients et ont insisté pour que les gardiens du serment ne viennent à Washington que pour assurer la sécurité de personnalités telles que Roger Stone, un allié de longue date de Trump. La défense s’est fortement concentrée sur la recherche de montrer que la rhétorique de Rhodes n’était que fanfaronnade et que les Oath Keepers n’avaient aucun plan avant le 6 janvier pour attaquer le Capitole.

Dans un geste extraordinaire, Rhodes a pris la parole pour dire aux jurés qu’il n’était pas prévu d’attaquer le Capitole et a insisté sur le fait que ses partisans qui sont entrés à l’intérieur du bâtiment sont devenus des voyous.

Rhodes a témoigné qu’il n’avait aucune idée que ses partisans allaient rejoindre la foule et prendre d’assaut le Capitole et a déclaré qu’il était bouleversé après avoir découvert que certains l’avaient fait. Rhodes a déclaré qu’ils agissaient “stupidement” et en dehors de leur mission pour la journée.

Les procureurs ont déclaré que les gardiens du serment ont vu une opportunité de faire avancer leur complot pour arrêter le transfert de pouvoir et sont passés à l’action lorsque la foule a commencé à prendre d’assaut le Capitole. L’attaque du Capitole était un “moyen pour parvenir à une fin” pour les gardiens du serment, a déclaré l’avocate américaine adjointe Kathryn Rakoczy aux jurés dans sa plaidoirie finale.

Les jurés ont entendu comment Rhodes a dépensé des milliers de dollars pour un fusil à plate-forme AR, des magazines, des montures, des viseurs et d’autres équipements en route pour Washington avant l’émeute. Ils ont regardé des images de surveillance de l’hôtel Virginia où certains gardiens du serment ont caché des armes pour des équipes de «force de réaction rapide», selon les procureurs, prêts à faire entrer rapidement des armes dans la ville si elles étaient nécessaires. Les armes n’ont jamais été déployées.

Le 6 janvier, des gardiens du serment portant des tenues de combat ont été vus devant la caméra se frayant un chemin à travers la foule et dans le Capitole. Rhodes est resté à l’extérieur comme un “général surveillant ses troupes sur le champ de bataille”, a déclaré un procureur. Après l’émeute, Rhodes et d’autres gardiens du serment se sont rendus dans un restaurant Olive Garden pour célébrer, selon les procureurs.

Le procès a révélé de nouveaux détails sur les efforts de Rhodes pour faire pression sur Trump pour qu’il se batte pour rester à la Maison Blanche dans les semaines précédant le 6 janvier. », a écrit Rhodes, « Alors allez-vous intervenir et pousser Trump à prendre ENFIN des mesures décisives ?

Un autre homme a témoigné qu’après l’émeute, Rhodes avait tenté de le persuader de transmettre un message à Trump exhortant le président à ne pas abandonner son combat pour conserver le pouvoir. L’intermédiaire – un homme qui a dit aux jurés qu’il avait un moyen indirect de joindre le président – ​​a enregistré sa rencontre avec Rhodes et s’est rendu au FBI au lieu de transmettre le message à Trump.

“S’il ne fait pas ce qu’il faut et qu’il se laisse expulser illégalement, nous aurions dû apporter des fusils”, a déclaré Rhodes lors de cette réunion, selon un enregistrement diffusé pour les jurés. «Nous aurions dû le réparer sur-le-champ. Je pendrais (juron) Pelosi au lampadaire », a déclaré Rhodes, faisant référence à la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi.

Trois autres Oath Keepers ont précédemment plaidé coupables de complot séditieux. La dernière fois que le ministère de la Justice avait obtenu une telle condamnation lors d’un procès, c’était lors de la poursuite en 1995 de militants islamiques qui avaient comploté pour bombarder des monuments de New York.

Lindsay Whitehurst, Alanna Durkin Richer et Michael Kunzelman, Associated Press