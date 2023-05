Le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, salue le soutien de City Ground et déclare que la cohérence sera la clé de la survie de la Premier League | Nouvelles du football

Nottingham Forest n’a plus que quatre matchs à disputer pour préserver son statut de Premier League et c’est Steve Cooper qui a été leur leader tout au long.

Cooper a connu une première saison mouvementée en Premier League. De la signature de 22 joueurs à une liste de blessures de plus en plus longue, qui comprend bon nombre de ces joueurs signés, en passant par la forme décevante de Forest à l’extérieur – mais il y a aussi eu les meilleurs résultats au City Ground, qui a récemment connu une victoire impressionnante contre Brighton .

Alors que Cooper se prépare pour le rodage final pour maintenir le séjour de son équipe en Premier League, à commencer par la visite de Monday Night Footbll à Southampton, le Forest bss s’est assis avec Sky Sports Nouvelles pour réfléchir à ce qui a été une première saison éprouvante dans la première division anglaise.

« C’est juste une augmentation massive de tout, des exigences du jeu, du niveau de l’adversaire, de la physique, de la créativité tactique, tout est juste à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé », a déclaré Cooper. Nouvelles de Sky Sports.

« Cela a été le plus grand apprentissage pour nous, au moment où vous n’êtes pas concentré à 100% ou à 100% sur votre jeu, vous pouvez rapidement être puni, alors que peut-être dans le championnat, vous êtes plus susceptible de vous en tirer avec un ou deux autres choses.

« Quand je pense aux matchs dans lesquels nous avons bien joué, je pense à quel point c’était difficile, à quel point nous avons bien joué, à quel point nous avons bien fait certaines choses et nous avons tout donné sur le terrain.

« Je pense aussi aux matchs dans lesquels nous n’avons pas si bien joué. Lorsque nous avons fait des erreurs, nous avons été punis, ils nous rappellent quotidiennement les exigences de la performance dans cette ligue. »

Alors que Cooper et Forest cherchent à retrouver l’élan perdu lors de leur défaite 2-1 contre Brentford, la question – avec si peu de matches restants – est ce qui pourrait être le facteur décisif pour que Forest reste debout ?

« Ce que nous avons essayé de faire, c’est d’être cohérent, regardez nos deux derniers matchs – un vrai sommet contre Brighton, une excellente équipe, puis nous avons un vrai creux contre Brentford – un adversaire tout aussi coriace en l’espace de trois ou quatre jours .

« Nous avons ressenti les deux extrêmes, mais ce que nous avons essayé de faire, c’est de rester aussi à niveau que possible.

« C’est facile de rester au niveau après une victoire, mais parfois il faut le reprendre après une défaite. C’est important pour nous d’être aussi constants que possible car, au final, on ne peut rien changer à ce qui s’est passé à part en tirer des leçons. »

Le sol de la ville

Aller au City Ground un jour de match a été une expérience particulière cette saison.

L’atmosphère générée par la foule est un mur de bruit de soutien pour les joueurs, mais un point culminant particulier est avant chaque coup d’envoi de match – Cooper saluera et applaudira les fans et il recevra une ovation forte et reconnaissante en retour avant qu’un ballon ne soit donné un coup de pied.

« Ne pensez pas que cela ne veut rien dire pour moi, mais parfois je pense, ‘est-ce que je mérite ça?' », A déclaré Cooper.

« Je me sens très chanceux, ce que cela fait pour moi… Je transforme cela en une réelle détermination et j’espère avoir fait assez de préparation ; l’équipe a fait assez de préparation.

« Cela nous a été d’une aide considérable, en particulier au cours des derniers mois, car nous n’avons pas obtenu les résultats que nous souhaitions ; je ne vais pas m’en priver.

« Pour avoir le soutien que nous avons eu… personne ne quitte le stade, pas de sièges vides, même lorsque nous n’avons pas gagné de matchs, le soutien ne fait que se renforcer lorsque les temps peuvent sembler plus difficiles, et je pense que c’est unique. »

Image:

Steve Cooper pense que le soutien au City Ground a été « massif » pour Forest cette saison





Ce n’est un secret pour personne que Forest a été impressionnant à domicile cette saison, mais peut-être pas tant à l’extérieur. Au City Ground, ils ont tenu Manchester City et Chelsea, en plus de battre Liverpool.

Ils ont remporté 80% de leurs points, 24 sur 30, au City Ground cette saison, le ratio le plus élevé de la ligue – et c’est un élément qui pourrait être décisif si Forest veut rester en place.

« Je pense vraiment que les supporters ont réalisé à quel point cela nous a aidés (l’atmosphère). Nous en avons besoin mais en même temps, nous ne le prenons pas pour acquis, nous devons donner quelque chose en retour.

« C’est ce qui fait de Nottingham Forest et de Nottingham la ville qu’elle est. Nous avons beaucoup de chance avec le soutien que nous recevons. Ce n’est pas normal avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous ne perdrons jamais notre gratitude pour cela, j’ai certainement gagné ‘ t. »

La croyance et les saints

Alors que la fin de la saison approche à grands pas et que la finale de l’une des courses de relégation les plus imprévisibles de ces derniers temps, il ne fait aucun doute que les fans et les joueurs ne pourraient pas être plus heureux, c’est Cooper qui les mène dans ces quatre derniers matchs.

Image:

Steve Cooper espère que son équipe de Forest pourra rebondir après sa défaite contre Brentford lors de son dernier match





Malgré des rapports faisant surface à plusieurs étapes cette saison selon lesquels le travail de Cooper pourrait être en danger, les quatre clubs autour de Forest – Leicester, Southampton, Leeds et Everton – ont tous apporté des changements à leur poste d’entraîneur-chef, pendant ce temps, Cooper est resté et a été soutenu par le propriété du club.

Maintenant, il a la possibilité de mener son équipe à la survie.

Cooper a déclaré: « Je crois vraiment en moi en tant qu’entraîneur et je crois en l’équipe d’entraîneurs avec laquelle je travaille, à travers les bonnes et les difficiles périodes ici.

« J’ai toujours essayé de rester le même en termes de conviction et d’équipe et grâce à cela, nous avons pu continuer et au fil du temps, je suis devenu encore plus déterminé à ne laisser personne tomber.

« Je me suis senti très chanceux de travailler ici dès le premier jour et cela augmente vraiment chaque jour, cela augmente dans les bons moments mais augmente encore plus dans les moments difficiles.

« Lorsque vous ressentez l’effet d’une défaite, vous réalisez à quel point quelque chose est important pour vous, à quel point cela compte. Je veux que les gens voient le meilleur de moi dans les moments difficiles – il est facile de voir le meilleur de quelqu’un dans les bons moments, mais c’est dans les moments difficiles que tu peux vraiment montrer ce que le club de football représente pour toi. »

Le match de Forest contre Southampton est crucial, mais encore plus dans le contexte de leurs matchs restants. Ils affronteront Chelsea à l’extérieur, Arsenal au City Ground suivi d’un déplacement à Selhurst Park contre Crystal Palace pour leur dernier match de la saison.

Alors, comment Cooper se prépare-t-il pour un match aussi crucial qui pourrait déterminer s’ils resteront en Premier League ?

« Ce que nous avons fait avec tous les joueurs et le personnel, c’est de parler ouvertement du contexte des matchs, du contexte des situations », a déclaré Cooper.

« Nous n’ignorons pas les choses, nous n’ignorons pas les choses comme les mauvaises courses, la forme à l’extérieur – nous devons en assumer la responsabilité.

« Nous sommes désespérés de gagner, la motivation est au maximum absolu, ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, c’est comment nous gagnons et gardons les résultats de la victoire parce que si nous réussissons, nous nous donnons la meilleure chance et nous ‘ Je l’ai montré.

« Respectez Southampton, chaque Premier League est un adversaire vraiment coriace et a des joueurs talentueux – James Ward-Prowse est le meilleur tireur de coup franc de l’histoire de la Premier League, nous devons être prêts à 100%, mais concentrez-vous sur la façon dont nous peut faire la différence. »

