Le patron de Netflix confirme enfin quand la saison 6 de The Crown arrivera sur le streamer

Les patrons de NETFLIX ont finalement confirmé quand la saison 6 tant attendue de The Crown arrivera sur les écrans de télévision.

Ce sera le dernier volet du spectacle inspiré de la monarchie britannique et mettra en vedette certains des moments clés de l’histoire de la famille royale, notamment la mort de la princesse Diana.

Fans de The Crown – effacez vos agendas, faites le plein de collations et armez-vous de mouchoirs car la dernière saison de l’émission primée sera de retour à l’automne 2023.

Cette information provient du responsable du contenu de Netflix, Bela Bajaria, qui a déclaré à The Wrap que la sixième et dernière saison du drame royal sera diffusée cet automne.

Les téléspectateurs attendaient avec impatience ce prochain chapitre du drame historique car il se concentrera sur l’histoire d’amour entre le prince William, interprété par Ed McVey, et Kate Middleton, interprétée par Meg Bellamy.

Il suivra le couple alors qu’ils se rencontrent à l’université, le tournage restant fidèle à la réalité ayant été tourné sur le campus de St. Andrews.

La saison six couvrira également la fin tragique de la princesse Diana, décédée en 1997 à Paris.

En plus de McVey et Bellamy en tant que William et Kate, The Crown verra Imelda Staunton et Jonathan Pryce revenir en tant que reine Elizabeth II et prince Philip, Lesley Manville en tant que princesse Margaret, Dominic West en tant que prince Charles, Elizabeth Debicki en tant que princesse Diana et Luther Ford en tant que PrinceHarry.

La Couronne a été fortement critiquée pendant son règne et avant que la sortie de la cinquième saison ne soit forcée de publier une clause de non-responsabilité qui disait: «inspirée par des événements réels, cette dramatisation fictive raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne ».

Plus tôt cette année, The Sun a révélé que les scripts de The Crown avaient été réécrits après que les producteurs n’aient pas réussi à récupérer Gillian Anderson pour son rôle de PM Margaret Thatcher.

Malgré tous leurs efforts, l’actrice américaine n’était pas pour revenir en tant que Maggie, jetant le spectacle dans plus de chaos.

Anderson, 54 ans, a remporté un Emmy et un Golden Globe pour son rôle dans la série quatre en tant que Iron Lady Maggie, célèbre pour son discours « la dame n’est pas pour tourner » en 1980.

Netflix

Imelda Staunton reviendra en tant que reine Elizabeth II

La sixième saison de Crown couvrira la mort tragique de la princesse Diana