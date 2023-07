Le patron de NatWest présente ses excuses à Nigel Farage pour la ligne de fermeture de compte Coutts

La directrice générale de NatWest Group a présenté ses excuses à Nigel Farage pour les « commentaires profondément inappropriés » faits à son sujet dans des journaux officiels, affirmant qu’elle « commandait un examen complet des processus de Coutts » sur les fermetures de comptes bancaires.

L’ancien chef du parti Ukip et réformé avait déclaré que son compte bancaire avait été injustement fermé par la banque privée Coutts, qui appartient à NatWest Group, car elle n’était pas d’accord avec ses opinions politiques.

NatWest Group a subi des pressions politiques ces derniers jours à ce sujet. Sa directrice générale, Dame Alison Rose, a déclaré que les « commentaires profondément inappropriés faits dans les documents maintenant publiés préparés pour le Wealth Reputation Risk Committee » ne reflétaient pas le point de vue de la banque, car elle s’est excusée auprès de Farage.

Elle a déclaré: «Aucun individu ne devrait avoir à lire de tels commentaires et je m’excuse auprès de M. Farage pour cela. Je lui ai écrit aujourd’hui pour lui présenter ces excuses et réitérer notre offre d’arrangements bancaires alternatifs.

Farage a confirmé ce mois-ci qu’on lui avait proposé un compte personnel chez NatWest après la fermeture de son compte Coutts.

Rose a ajouté : « Je commande un examen complet des processus de Coutts sur la manière dont ces décisions sont prises et communiquées afin de garantir que nous offrons une expérience meilleure et plus transparente à tous nos clients à l’avenir. »

Le Trésor a annoncé que les banques britanniques seront soumises à des règles plus strictes sur la fermeture des comptes des clients dans le cadre de changements visant à protéger la liberté d’expression.

Dans une vidéo publiée sur TwitterFarage a promis une réaction complète à la lettre de Rose plus tard jeudi soir.

Dans le clip posté par GB News avant son émission sur la chaîne plus tard, il a déclaré: « Cette lettre vient de tomber, elle vient de Dame Alison Rose, qui est la directrice générale de NatWest Bank, dont Coutts n’est bien sûr qu’une partie.

«Elle présente des excuses et en dit beaucoup plus. Je vais réfléchir et absorber cela au cours de la prochaine heure environ.

