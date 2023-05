Le patron de Naples, Luciano Spalletti, partira et prendra un congé sabbatique après la victoire au titre de Serie A

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a confirmé que l’entraîneur-chef Luciano Spalletti se retirera à la fin de la saison et prendra un an sabbatique.

Spalletti, 64 ans, est en charge de Naples depuis juillet 2021 et a encore un an de contrat après avoir guidé le club vers son premier titre de Serie A en 33 ans cette saison. Cependant, il démissionnera cet été.

« C’est un homme libre », a déclaré De Laurentiis à propos de Spalletti. « Après 50 ans de cinéma [as producer], et tant d’exclusivités avec des réalisateurs, des acteurs, quand quelqu’un vient vers vous et vous dit : ‘Après tout, j’ai fait de mon mieux, un cycle de ma vie s’est terminé, j’ai toujours un contrat avec vous, mais je préfère avoir une année sabbatique. Qu’allez-vous faire, allez-vous vous y opposer ?

« Il faut être généreux dans la vie, je n’attends jamais rien en retour. Il nous a donné, je le remercie, maintenant c’est bien qu’il continue à faire ce qu’il aime faire. »

Napoli a également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison sous Spalletti avant de perdre 2-1 au total contre l’AC Milan.

Spalletti, qui s’est récemment fait tatouer le bras pour commémorer le troisième titre de champion de Naples, a déclaré après le match nul 2-2 de dimanche à Bologne: « J’ai tellement de choses à l’intérieur, car pour construire une campagne gagnante du Scudetto comme nous l’avons fait, vous avez besoin de la contribution de chaque composant.C’est certainement la chaleur et l’amour des habitants de Naples qui ont fait la différence.

Quant au tatouage, Spalletti a déclaré: « Naples était évidemment sous ma peau et j’ai fait ressortir ce que j’avais déjà en moi après ces deux années. Cette ville, ce groupe, ces gens, ils méritent tous le bonheur que nous vivons. »

Le dernier match de Spalletti en charge sera à domicile contre la Sampdoria le 4 juin.