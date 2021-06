Le patron de Nando trouve un filet de poulet dans un hamburger mesurant 9 cm, se plaint sur Twitter

Les gens ont tendance à traiter leur nourriture avec la plus grande priorité et avec beaucoup de sérieux. Alors que la plupart d’entre nous aiment tirer le meilleur parti de l’argent que nous dépensons pour la nourriture, ce n’est pas toujours le cas et un tel exemple a été signalé par un client de Nando. Un homme est allé trop loin avec ses préférences alimentaires lorsqu’il a utilisé un ruban à mesurer pour vérifier la taille du poulet dans son hamburger au poulet.

Le 20 juin, un homme du nom de Jason Kurensky, avec le nom d’utilisateur Twitter @JKuresnky, a déclaré qu’il était consterné par la petite taille de la poitrine de poulet dans sa commande de 6,75 £ (environ 700 Rs). Il a donc décidé de vérifier la taille de la viande à l’aide d’un ruban à mesurer et a découvert que le filet de viande mesurait exactement 9 cm. Détaillant sa déception face à la chaîne de restauration rapide sur Twitter, il a partagé une photo de son hamburger au poulet grillé avec un ruban à mesurer mesurant 9 cm. En taguant le restaurant sur son message, Jason a qualifié d’épouvantable de ne pas avoir eu 10 cm de poulet pour son argent alors que la tranche de tomate était plus grosse que la viande. Il a ajouté qu’il était leur client depuis près de 20 ans.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été divisés sur l’approche de Jason et l’utilisation d’un ruban à mesurer pour prouver son point de vue. Le message était rempli de tonnes de commentaires hilarants alors que les internautes fouillaient Jason, mais il a réussi à attirer l’attention de Nando. La société a répondu à sa plainte inhabituelle et lui a dit de les contacter via le site officiel.

Les gens, amusés par sa méthodologie, ont sauté sur l’occasion pour se moquer de lui et sa tentative s’est finalement retournée contre lui-même.

Un utilisateur lui a dit d’arrêter de faire honte au corps, car certaines tomates sont grosses alors que certains poulets sont petits.

Certaines tomates sont grosses et certains poulets sont petits, arrêtez de faire honte au corps – Tante Cunt (@AuntCunt) 20 juin 2021

Quel genre de danger prend un ruban à mesurer pour la nourriture, mesure le repas et le met en ligne pour les goûts ? — Jamie Murphy (@jamiesmurph7) 20 juin 2021

imaginez prendre un repas et sortir votre ruban à mesurer – Miya Atwal (@AtwalMiya) 20 juin 2021

Un autre utilisateur a demandé quel type de gars prend un ruban à mesurer pour vérifier sa nourriture et le met en ligne pour les goûts, tandis que quelqu’un a déclaré imaginer un repas, puis quelqu’un sort un ruban à mesurer.

